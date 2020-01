Zjevil se Intel H510 pro procesory Rocket Lake-S

V případě procesorů Comet Lake-S už máme vcelku jasno o tom, co budou samy představovat. Půjde o 14nm čipy stále vycházející z generace Skylake, přičemž Intel se odhodlá navýšit počet jader na 10 a také by již všechny řady od Core i3 po Core i9 měly nabídnout Hyperthreading. Pracovní takty už téměř nemají kam růst, takže 5,3 GHz bude opravdové maximum.

Nevíme však to, kdy tyto procesory přijdou na trh a zda Intel bude trvat na 500 dolarech za model Core i9-10900K. Jejich představení můžeme očekávat zítra a stejně tak dobře až za několik měsíců, takže uvidíme.

Pak tu jsou ovšem Rocket Lake-S o nichž se tvrdilo už mnohé. Má jít o jakousi přechodovou generaci mezi 14nm a 10nm procesem, která by mohla nastoupit společně, anebo alespoň jen krátce po Comet Lake-S, respektive by nemělo jít o další generaci chystanou až pro příští rok, ale kdo ví? Je ale v zájmu Intelu, aby Rocket Lake-S nebyly takovou generací, protože pak bychom mohli očekávat desktopové 10nm procesory až v roce 2022, což by asi nerozdýchali ani skalní fanoušci Intelu.

My se můžeme podívat na jeden záznam, na nějž upozornil momomo a pak i další, jež bude stačit uvést v textové podobě. můžeme si tak přečíst o desce Micro ATX od Gigabyte s čipovou sadou B510, která je určena pro Rocket Lake-S. Pak to je dalších šest záznamů, které ukazují i na B410 s Comet Lake a zmínka obou generací vedle sebe přeci jen podporuje to, že by měly dorazit na trh víceméně společně:

GA-IMB410N – Mini-ITX motherboard with Intel Comet Lake Processor



GA-IMB410M – Micro ITX motherboard with Intel Comet Lake Processor



GA-IMB410TN – Thin Mini-ITX motherboard with Intel Comet Lake Processor



GA-IMB510 – Micro ATX motherboard with Intel Rocket Lake-S Processor



AMD V2000 Processor



Intel Elkhart Lake N-Series SoC

Procesory Rocket Lake-S by dle starších fám mohly nabídnout modernější architekturu backportovanou na 14nm proces. Mluvilo se především o grafické architektuře, ale i procesorové (jádra Willow Cove). Potvrzeno z toho ale nemáme nic.

Mezitím se také Comet Lake-S začaly objevovat v databázi SiSiftu, a to konkrétně Core i9-10900. Jde o slabší verzi 10jádrového procesoru, která zde běžela na základní desce s čipsetem B460 od OEM firmy Medion.

