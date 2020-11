Zklamání z PS5: Absence 1440p, rozšíření SSD až po updatu a doručení v roce 2021

nenabídne nativní rozlišení 1440p, známější jako 2K. Ačkoliv PlayStation 5 nabídne výstup maximálně v rozlišení 8K, možnost 2K v nabídce nebude. Ačkoliv Sony pro svou novou konzoli používá slogan „Play Has No Limits“, někteří zájemci o PlayStation 5 s ním nejspíš nebudou souhlasit. Tento týden se objevilo několik zpráv, které nejsou příliš povzbudivé. Kromě zákazu výroby barevných bočnic nebo omezené podpoře HDR čekají na zájemce ještě další nepříjemná překvapení. Sony mělo podle webu IGN Italia potvrdit, že nová herní konzole, známější jako 2K. Ačkoliv PlayStation 5 nabídne výstup maximálně v rozlišení 8K, možnost 2K v nabídce nebude.

Pro většinu uživatelů to asi nebude znamenat žádný problém, neboť 2K televizory na trhu stejně nejsou. Existují ovšem počítačové monitory s 2K rozlišením a jejich uživatelé tedy budou muset zvolit nižší rozlišení Full HD, které plně nevyužije možnosti konzole. Nebo investovat do znatelně dražšího 4K monitoru. Sony nezveřejnilo, proč se k tomuto kroku rozhodlo, ale patrně mezi hráči neočekává velký zájem o výstup v 1440p. Není ovšem vyloučeno, že tuto možnost do nastavení nepřidá později prostřednictvím aktualizace firmwaru.

Další komplikace se potom týká slibovaného rozšíření úložiště pomocí interního SSD. Podle nejnovějšího vyjádření Sony totiž tato možnost nebude dostupná hned, ale až v rámci budoucí aktualizace firmwaru. Připomeňme, že PlayStation 5 využívá SSD o kapacitě 885 GB, ze kterých bude k dispozici 667 GB pro instalaci her. Rozšíření umožní slot M.2, ale fungovat pouze s disky schopných rychlosti alespoň 5,5 GB/s – proto to nepůjde bez podpory PCIe 4.0. Zároveň by mělo být SSD dostatečně tenké, aby se do konzole vešlo, a podporovat řadiče Sony.

Suma sumárum, zatím není jasné, které interní disky bude možné používat v kombinaci s PS5. Sony ovšem slíbilo, že v budoucnu vydá seznam kompatibilních SSD. Do té doby by hráči neměli raději žádný disk pro konzoli pořizovat. Od uvedení na trh ovšem bude k dispozici možnost rozšíření pomocí externího úložiště, které by mělo bez problémů fungovat s hrami pro původní PS4.

Většina zájemců o PS5 se nejspíš smířila s tím, že konzoli do Vánoc doma mít nebude. Již dlouho se spekuluje o tom, že PS5 bude na trhu zpočátku nedostatek a informace od samotných prodejců to jen potvrzují. Alza.cz přidala informaci o dodání v únoru 2021, a to ještě před začátkem podzimu. Postupně se přidali i další prodejci, kteří rovněž nejčastěji uvádí předpokládané dodání příští rok v únoru. Není zase tak překvapivé, že Sony dá nejprve přednost větším a významnějším trhům jako USA.

Smůlu by ovšem mohla mít celá Evropa. I němečtí prodejci elektroniky Mediamarkt a Saturn, kteří patří jednomu vlastníkovi, rozeslali zákazníkům e-mail. V něm společnosti upozorňují, že 19. listopadu (datum mezinárodního začátku prodeje PS5) nemohou zaručit doručení konzole. Zdá se, že ani sám prodejce stále neví, kolik balení novinky od Sony bude mít k dispozici, pokud tedy vůbec nějaké.

