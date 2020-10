Zkušený startup Nuvia získal 240 milionů USD na vývoj konkurence pro x86

Právě proto můžeme označit Nuvii za zkušený startup, ačkoliv to vypadá jako oxymoron. Cíle této firmy přitom nejsou nízké, právě naopak. Chce uspět tam, kde jiní zatím selhali, čili jí jde o vytvoření úspěšných konkurenčních procesorů pro platformu x86, které budou založeny na architektuře ARM.

John Bruno, Gerard Williams III a Manu Gulati (zleva)

Vedení Nuvie sestává ze tří zakladatelů. Jejím CEO je Gerard Williams III, který deset let pracoval ve firmě Arm a vedle toho i další dekádu jako šéfarchitekt pro vývoj CPU ve firmě Apple.

John Bruno přišel z Googlu, kde pracoval jako systémový architekt a nyní má pozici senior viceprezidenta a nakonec je tu na podobné pozici Manu Gulati, někdejší vedoucí SoC architekt v Googlu, který má za sebou i osm let ve firmě Apple. Ti pak do své Nuvie nalákali i další veterány polovodičového průmyslu. Je to třeba Anthony Scarpino (Senior Director Software, dříve AMD/ATI), Jon Carvill (VP Marketing, dříve Intel a Qualcomm), Jon Masters (VP Software, dříve Red Hat) a Heather Lennon (Digital Marketing, dříve AMD a Intel).

Nuvia slibuje velice výkonné procesory s jádry Phoenix , ale jejich vývoj ještě potrvá a nyní jde i o jeho financování. Ke konci minulého roku proběhlo jeho první kolečko, v němž firma vybrala celkem 53 milionů dolarů od investorů WRVI Capital, Mayfield Fund, Dell, Capricorn Investment Group a dalších. Nyní bylo dokončeno další kolo a v něm firma vybrala už 240 milionů dolarů od dalších firem, fondů a investičních skupin.

Mezi nimi vyčnívá především Dell jako tradiční výrobce počítačů včetně serverů, který by právě mohl mít jako první zájem o využití procesorů Nuvia v praxi a mohl by se podílet na vývoji celého potřebného ekosystému. Sama Nuvia cílí na velice vysokou efektivitu, kterou prezentuje jako 140 až 150 % výkonu jader Zen 2 při pouze třetinové spotřebě.

