Zmatek v Intel Core 200, bude v něm Lunar, Arrow, Meteor, Raptor a dokonce i Alder Lake

Někdy zůstává rozum stát nad tím, co v Intelu vymýšlí za nesmysly. Jeho snaha přinášet "novinky" více či méně přeznačováním starých čipů je až trapná a vše nasvědčuje tomu, že když měl konečně šanci začít s relativně čistým štítem, novým způsobem označování a docela povedenou novou architekturou, tak toho vůbec nevyužije. Podle posledních zákulisních informací to totiž vypadá, že pod řadu Intel Core 200 se nevejdou dvě řady procesorů (Arrow Lake a Lunar Lake), které by tam měly patřit, ale rovnou ještě další tři starší. A zákazník, který si může myslet, že dostal něco nového, nakonec dostane pěkně starý procesor.



To znamená, že už tak nic moc neříkající označení procesorů nyní neřekne už skoro vůbec nic. Pojďme se totiž podívat, jaký chaos má panovat v procesorech Intelu podle posledních informací. Nejprve tu máme Core Ultra 200V, což jsou procesory Lunar Lake. Jde o mobilní 8jádrové čipy s novou architekturou (Lion Cove, Skymont), které mají výkonné iGPU architektury Battlemage a integrovanou RAM.

Stejnou CPU architekturu mají také procesory Core Ultra 200S, což jsou desktopové verze Arrow Lake-S. Tady je ještě vše v pořádku, počítat se akorát musí s tím, že tu najdeme iGPU Alchemist. Podobně tak tu máme Core Ultra 200H a Core Ultra 200HX, což jsou procesory Arrow Lake-H a Arrow Lake-HX. Také ony mají novou architekturu jader jako Lunar Lake, chybí jim ale vestavěná RAM, mají více jader a starší generaci GPU. Potud všechno jakž takž dobré.

Ale pak se nám tu z toho dělá pěkný nepořádek. Core Ultra 200U sice bude mít přídomek Ultra, ale v tomto případě půjde ještě o starší mobilní čipy Meteor Lake Refresh. Když si tedy koupíte notebook s procesory řady Ultra 200H nebo Ultra 200HX, budete mít Arrow Lake, ale Ultra 200U už bude starší Meteor Lake.

Když si ale nedáte pozor a koupíte si Core 200H, tedy si nevšimnete chybějícího kouzelného slůvka "Ultra", půjdete ještě dále do minulosti a už skončíte na starších čipech Raptor Lake, tedy procesorech Core 14. generace. Uděláte-li to ale u úsporných procesorů Core 200U, tam vás chybějící slůvko Ultra pošle z Meteor Lake rovnou na Alder Lake, tedy Core 12. generace. Pokud se tyto zvěsti potvrdí, bude v procesorech Intel opravdu extrémní nepořádek.