Zmatené Radeony RX 5600 XT: jaké modely máme nakonec na trhu?

AMD přináší přehled karet , který poté ještě vylepšil server VideoCardz . Jde o grafické karty Radeon RX 5600 XT, jejichž specifikace se AMD už příliš pozdě pokusilo vylepšit zvýšením TBP na 150 W a taktu pamětí na 14 Gb/s.

To paradoxně dostalo do lepší pozice ty AIB partnery, kteří nebyli tak aktivní a nespěchali s uvedením svých modelů na trh. Mohli je totiž ještě ve svých továrnách upravit, otestovat a vyslat do distribuce s již novými specifikacemi. Ti ostatní měli dvě možnosti, buď již rozeslané karty nechat takové, jaké jsou a přijít s dalšími modely, anebo uživatelům umožnit dodatečný upgrade třeba pomocí nového BIOSu. Ovšem s tím, že daná karta nebyla s novými specifikacemi otestována a že případně nepovedený flash nového BIOSu může přinést svou várku problémů.

Zde je tak k dispozici seznam dostupných Radeonů RX 5600 XT, který může posloužit při výběru toho pravého modelu:

Model Základ Game Turbo Paměti Referenční AMD RX 5600 XT 1130 1560 1620 12 Gbps ASROCK Challenger D OC (Bios < L07) 1235 1460 1620 12 Gbps ASROCK Challenger D OC (L07 < Bios < L08) 1420 1615 1750 12 Gbps ASROCK Challenger D OC (Bios L08+) 1420 1615 1750 14 Gbps ASRock Phantom Gaming D2 OC (Bios < L10) 1280 1495 1620 12 Gbps ASRock Phantom Gaming D2 OC (L10 < Bios < L12) 1420 1615 1750 12 Gbps ASRock Phantom Gaming D2 OC (Bios < L12) 1420 1615 1750 14 Gbps ASRock Phantom Gaming D3 OC (Bios < L10) 1355 1560 1620 12 Gbps ASRock Phantom Gaming D3 OC (L10 < Bios < L12) 1530 1650 1750 12 Gbps ASRock Phantom Gaming D3 OC (Bios < L12) 1530 1650 1750 14 Gbps ASUS ROG STRIX Advanced ? 1670 1770 12 Gbps ASUS ROG STRIX OC ? 1670 1770 12 Gbps ASUS ROG STRIX OC (VRAM OC TOOL) ? 1670 1770 14 Gbps ASUS ROG STRIX TOP ? 1670 1770 14 Gbps ASUS TUF3 EVO OC ? 1660 1770 12 Gbps ASUS TUF3 EVO OC (VRAM OC TOOL) ? 1660 1770 14 Gbps ASUS TUF3 EVO TOP ? 1660 1770 14 Gbps ASUS DUAL EVO Advanced ? 1660 1770 12 Gbps ASUS DUAL EVO TOP ? 1660 1770 14 Gbps GIGABYTE GAMING OC (Bios F2) ? 1560 1620 12 Gbps GIGABYTE GAMING OC (Bios L04) ? 1670 1750 14 Gbps MSI GAMING 1185 1420 1600 12 Gbps MSI GAMING (BIOS ?) 1185 1420 1600 14 Gbps MSI GAMING X (konečné specifikace) 1460 1620 ? 12 Gbps MSI GAMING X (BIOS:TV381MH.301) 1420 1615 1750 12 Gbps MSI GAMING X (BIOS:TV381MH.302) ? ? ? 14 Gbps MSI GAMING Z (nepřišla na trh) 1420 1615 1750 14 Gbps MECH (BIOS TV381MH.330) 1130 1375 1560 12 Gbps MECH (BIOS TV381MH.331) ? ? ? ? MSI MECH OC (BIOS:TV381MH.320) ? 1420 1600 12 Gbps MSI MECH OC (BIOS:TV381MH.322) 1235 1460 1620 12 Gbps PowerColor OC (původní specifikace) ? 1420 1620 12 Gbps PowerColor OC (konečné specifikace) ? 1560 1620 12 Gbps PowerColor OC 14Gbps (nový model) ? 1560 1620 14 Gbps PowerColor Red Dragon 1460 1620 12 Gbps PowerColor Red Dragon ? 1560 1620 14 Gbps PowerColor Red Devil (původní specifikace) ? 1560 1620 12 Gbps PowerColor Red Devil (konečné specifikace) ? 1660 1750 14 Gbps Sapphire PULSE (BIOS < 1.03) ? 1560 1620 12 Gbps Sapphire PULSE (BIOS:1.03) ? 1615 1750 14 Gbps XFX Thicc II PRO (RX-56XT6DFD6) ? 1560 1620 12 Gbps XFX Thicc II PRO V2 (RX-56XT626D6) ? 1560 1620 12 Gbps XFX Thicc II PRO V3 (RX-56XT6DF46) ? 1560 1620 14 Gbps XFX Thicc III PRO (RX-56XT636D8) ? 1615 1750 12 Gbps XFX Thicc III PRO V2 (RX-56XT6TFD8) ? 1615 1750 12 Gbps XFX Thicc III PRO V3 (RX-56XT6TF48) ? 1615 1750 14 Gbps XFX Thicc III ULTRA V2 (RX-56XT6TBD8) (původní spec.) ? 1495 1620 12 Gbps XFX Thicc III ULTRA V2 (RX-56XT6TBD8) (konečné spec.) ? 1660 1750 12 Gbps XFX Thicc III ULTRA V3 (RX-56XT6TB48) ? 1660 1750 14 Gbps XFX Thicc III ULTRA PLUS (RX-56XT6TUD8) ? 1660 1750 12 Gbps XFX Raw II (RX-56XT6OFFR) ? 1560 1620 12 Gbps

