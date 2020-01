Zmatené testování: recenze Radeonu RX 5600 XT jsou tu

Grafické karty určené pro otestování dorazily do redakcí zpravidla v době, kdy ještě nikdo nevěděl o tom, že se bude zrychlovat. To platí i pro Radeon řady Pulse od firmy Sapphire, který získal server Hexus.net . Takové karty pochopitelně neodpovídají nejnovějším specifikacím, takže je bylo nutné buď zkusit přetaktovat na kýžené frekvence, anebo rovnou flashnout nový BIOS. Lepší je samozřejmě nový BIOS, který zvyšuje také TBP a máme zaručeno, že výsledky pak budou odpovídat tomu, co za karty se dostane k samotným zákazníkům. Není ale zaručeno, že to udělal každý, kdo zveřejňuje testy, takže výsledky se pak mohou značně lišit.

Právě díky testu serveru Hexus.net se ale můžeme podívat právě na to, jak se díky novému nastavení zvedl výkon, neboť ten svůj Sapphire Pulse testoval jednou se starým a jednou s novým nastavením. A jistě v tom nebude sám.

Hned první sada výsledků přitom ukazuje, o co společnosti AMD šlo, a sice pokud možno předhonit ve výkonnostní hierarchii karty GeForce RTX 2060. To se často povedlo, jenomže to i znamená, že Radeony RX 5600 XT se nebezpečně přiblížily kartám RX 5700, a to tak, že to je s ohledem na 70dolarový rozdíl v cenách pro karty RX 5700 ohrožující. Ty ale mají jednu podstatnou výhodu, a to o 2 GB paměti navíc.

Nicméně i když i tento test z TechSpot ukazuje, že se podařilo přeskočit kartu RTX 2060, k Radeonu RX 5700 má i vylepšený RX 5600 XT dost daleko, takže nelze automaticky tvrdit, že tyto karty jsou na tom výkonnostně prakticky stejně. Od RX 5700 lze očekávat asi 108% výkon karty RX 5600 XT kalibru Sapphire Pulse, ovšem graf shrnující testy 12 her nám říká také to, že i přes dva výše uvedené dílčí testy jsou na tom RX 5600 XT a RTX 2060 v podstatě stejně. Radeon je pak sice mírně dražší, ale zase postrádá podporu ray tracingu, o níž sice mnozí na kartě takové úrovně ani nestojí, nicméně výhoda to prostě je.



A jako obvykle se můžete podívat na přehled recenzí, které přináší server VideoCardz

