Zoom konečně spouští end-to-end šifrování

V dnešní době koronavirové pandemie vzrůstá zájem o nejrůznější systémy telekonferencí, mezi něž patří i Zoom. Tato aplikace ale zatím vykazovala jeden neduh, kvůli kterému jej někteří zavrhli. I když nabízel šifrování, o to se staral samotný Zoom a byly to jeho servery, které vytvářely šifrovací klíče pro jednotlivé komunikace. Nově ale bude možné na vyžádání aktivovat end-to-end šifrování (E2EE), kdy se o generování klíčů postará samotný klient a ani Zoom tak nemůže (resp. neměl by být schopen) rozšifrovat komunikaci.



E2EE je k dispozici pro platící uživatele i ty, kteří využívají bezplatnou variantu. Celkem se do takto šifrované komunikace může přidat až 200 uživatelů a využit je systém 256-bit AES-GCM. End-to-end šifrování je nutné aktivovat, není tedy zprvu výchozím nastavením. Lze však nastavit, aby se posléze vždy samo zapínalo, a to různě pro veškeré hovory uživatele nebo třeba jen pro vybrané skupiny, které vyžadují vyšší úroveň bezpečnosti. Ze začátku bude E2EE k dispozici pro desktopového klienta (od verze 5.4.0), mobilní aplikaci a Zoom Rooms.

Prozatím jde o technické preview (na 30 dní) a Zoom se bude nyní snažit získat odezvu od uživatelů. Současně tak prozatím nebude k dispozici mnoho funkcí. Při aktivaci E2EE tak nebude fungovat např. cloudové nahrávání, přepisy komunikaci, hlasování a několik dalších.



