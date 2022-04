AMD potvrzuje, že ovladače GPU bez ptaní mění nastavení procesoru

Takové překvapení je přitom veskrze nepříjemné , protože pokud ovladače Adrenalin mají k dispozici modul Ryzen Master, mohou při aplikaci grafického profilu bez ptaní a upozornění měnit nastavení procesoru, což bude zvláště nepříjemné pro ty, kteří si jej vyladili dle svých potřeb.

Nyní AMD ve svém vyjádření potvrdilo, že v GPU ovladačích Adrenalin je skutečně chyba, která bez vědomí uživatele mění nastavení procesoru Ryzen v BIOSu. Takový procesor má pak nastavenou funkci pro automatické přetaktování, i když AMD mluví jen o tom, že se mění "jistá nastavení". Aktuálně firma tento problém zkoumá a hned jak bude vědět víc, přijde s dalším vyjádřením. Je ale zřejmé, že nyní se už prostě jen čeká na opravu, která bude k dispozici ve formě nové verze grafických ovladačů.

Funkce pro automatické přetaktování procesorů Ryzen, kterou nabízí grafické ovladače prostřednictvím modulu Ryzen Master, je jejich součástí od verze Radeon Software Adrenalin 21.9.1, která v září minulého roku přidala i podporu systému Windows 11. Standardně si můžeme automatické přetaktování zapnout v záložce Performance a podzáložce Tuning, přičemž v takovém případě software pozmění nastavení BIOSu. Čili pokud se automatické přetaktování zapne bez ptaní, uživatel nemůže ani tušit, že mu ovladače Adrenalin přepsaly nastavení procesoru v BIOSu, leda by to pak zjistil třeba kvůli jeho odlišnému chování, náhlým zvýšením hlučnosti chladiče, atp. Poškození procesoru či jiného hardwaru by ale hrozit v žádném případě nemělo.

Kdo nechce čekat na opravnou verzi ovladačů, může využít třeba software Radeon Software Slimmer, který z nich vypreparuje modul Ryzen Master, čímž znemožní automatické přenastavení procesoru.



