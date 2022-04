Aplikace Amazonu pro komunikaci má blokovat zprávy s nevhodnými slovy

Amazon totiž pracuje na nové aplikaci, pomocí níž by později měli spolu komunikovat jeho zaměstnanci a lze si představit, že tato forma komunikace bude v rámci firmy upřednostňována, ne-li snad vyžadována, ale to se teprve ukáže.

Server The Intercept se přitom dostal k interním dokumentům Amazonu, které se týkají oné aplikace, a tak se ukázalo, že ta má blokovat a nahlašovat zprávy obsahující vybraná slova. Aplikace je ve vývoji od loňského listopadu, kdy se vedení Amazonu rozhodlo, že nabídne zaměstnancům možnost oceňovat pracovní výkony jiných i pomocí virtuálních hvězdiček, odznáčků, apod.

Amazon sám tvrdí, že výsledná aplikace měla působit především pozitivně, a tak se firma rozhodla, že do ní nechá zabudovat monitorování "nevhodných slov". Pod tím bychom si mohli představit především nadávky a urážky, ale vedení Amazonu má zřejmě jinou představu:

Já nenávidím

Vyhodit

Odbory

Je mi jedno

Vězení

Vakcína

Nespravedlnost

Roboti

Neférové

Otrok

Otrocká práce

Pán

Petice

Diverzita

Etika

Hrozba

Obtěžování

Záchody

Kompenzace

Ukončen

Svoboda

To jsou jen některá slova či fráze, která se dostala do seznamu, což mluvčí Amazonu ovšem komentoval tak, že zdaleka ne všechna z nich budou nakonec blokována a že půjde především o "urážlivé či obtěžující výrazy ve snaze chránit zaměstnance".

Pak se ale můžeme ptát, proč se slova jako vakcína, záchody či roboti vůbec dostala do takového seznamu bez ohledu na to, zda nakonec budou, či nebudou v dané aplikaci zakázána. S ohledem na to si totiž můžeme vzpomenout na stížnosti zaměstnanců, kteří dle svých slov ani nemají možnost si dojít na toaletu, nedostávají řádně zaplaceno za přesčasy, musí dodržovat velice přísná nařízení ohledně chování na pracovišti, atp.



Největším tématem posledních měsíců je ale šest mrtvých zaměstnanců, kteří se nacházeli ve skladě Amazonu zrovna v době, kdy skrz něj projelo tornádo třídy EF-3 . Krom určení viníků, pokud tu nějací vůbec jsou, se přitom diskutuje také o opatřeních, která Amazon mohl učinit a která mohl vědomě zanedbat.

