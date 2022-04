Bezpečnostní aktualizace pro Windows 11 si vyžádá čistou instalaci systému

Jak už název napovídá, Smart App Control je určena k tomu, abychom si na své PC nenainstalovali a nespustili nějaký malware. Ve výchozím nastavení tak bude blokovat nedůvěryhodné či certifikátem nepodepsané aplikace, takže to můžeme vidět jako přepracovanou či vylepšenou funkci Řízení aplikací a prohlížečů. Smart App Control však má být integrována přímo do jádra operačního systému, a zřejmě v tom je i jádro pudla.

Smart App Control bude využívat už existující systém pro podepisování aplikací a kombinovat jej s AI platformou zpracovávanou v cloudu firmy Microsoft. V ideálním případě by z hlediska uživatele měla fungovat nepozorována někde pod povrchem, ale otázka je, jak to bude třeba s taktovacími nástroji (zasahují do nastavení HW) či ne úplně standardními aplikacemi, jako jsou cracky her. A nemusí jít hned o kradení her, jako spíše o snahu odstranit z nich omezení, která uživateli nevyhovují (být stále online, atp.). Pak záleží prostě na tom, zda Smart App Control vůbec půjde vypnout, nebo ne, čili zda nám Microsoft vůbec umožní využívat operační systém jako operační systém a ne jako platformu, která umožní spouštět jen povolené aplikace. Dle serveru GHacks.net to půjde, respektive bude možné Smart App Control celkově vypnout, ale už ne zapnout, stejně jako nebude možné vybraným aplikacím udělovat výjimky.