Ceny karet nakonec spadnou, čeká se už jen na plné sklady

Počet prodaných grafických karet loni výrazně vzrostl na více než 50 milionů kusů a jak už bylo řečeno, to ani zdaleka nestačilo k uspokojení poptávky. Ta jistě byla vysoká i ze strany hráčů, ale zvyšující se nedostatek koreloval spíše s tím jak vzrostla hodnota kryptoměn. Trh s grafickými kartami tak zažil velký šok a ovlivněn byl celou řadou faktorů, mezi něž patří konkrétně omezené a jen obtížně rostoucí výrobní kapacity, vysoký zájem hráčů, ještě vyšší zájem movitých těžařů a to vše ještě okořenili scalpeři, což všechno způsobilo, že se cena karet před necelým rokem dostala až na trojnásobek. Sám Dr. Peddie je toho názoru, že takový nárůst jde na vrub především těžařům a scalperům.

V druhé polovině roku už to ale nebylo tak hrozné, ačkoliv hodnota Etherea dosáhla nového maxima, takže bylo zřejmé, že to nejhorší už je za námi. Respektive za námi, než začne nové kolečko a nová vlna. A je třeba říci, že jistý vliv na zlepšení situace v druhé polovině minulého roku jistě měl i nástup LHR verzí GeForce společně s tím, jak se zvyšováním celkového hashrate snižoval výdělek těžby Etherea a začaly růst i ceny energií.

AIB ASP, čili průměrná prodejní cena AIB grafických karet

My se můžeme podívat i na graf, který ukazuje průměrnou prodejní cenu grafických karet, ať už jde o herní, profesionální či těžební akcelerátory. Jde přitom pochopitelně o reálné, ne doporučené ceny, na což ukazuje už jen obrovský skok v posledních letech.

Autor grafu tu očividně počítá s jinými čísly či jinak než my ve včerejší aktualitě, kdy jsme jen vydělili udávanou hodnotu trhu s AIB kartami počtem dodaných kusů a vyšlo nám cca 1000 USD, což popravdě znělo trošku přehnaně. Ovšem i tak je průměrná cena cca 770 USD, jakou udává graf, naprosto nevídaná. Nicméně je také uvěřitelná, neboť ta víceméně odpovídala koupi mainstreamové GeForce RTX 3060, pod níž je z moderních Ampere k dispozici už jen RTX 3050. AMD má sice v nabídce i mnohem levnější karty, ale ty přišly na trh až letos.

Je tak vidět, že zákazníci se ani za průměrných 770 USD nemohli moc "rozšoupnout", ovšem letos by už měla AIB ASP výrazně klesnout, i když teprve uvidíme, co s trhem udělá nástup nových GeForce a Radeonů. Dr. Peddie také uvádí, že z rekordních cen karet neměli samotní výrobci karet téměř nic a jde spíše o zisky pro distributory a samotné prodejce, mezi něž můžeme zařadit i scalpery.

Nyní také Dr. Peddie radí čekat na to, až se trh uklidní a ceny opět spadnou. Sklady se totiž evidentně plní a to obvykle znamená nepřímou úměru vzhledem k cenám. Navíc s blížícími se novými generacemi bude o to větší tlak na vyprázdnění skladů, jenomže to nepřijde hned, a tak je zapotřebí i trpělivost.

Tu je ale těžké hledat ve světě rychle zastarávajícího hardwaru.



