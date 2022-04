Čínské lockdowny značně omezují výrobu notebooků

Aktuálně se přitom rozšiřují sama omezení namířená proti šíření Covidu-19, a to do oblastí sousedících se Šanghají, což bude mít své dopady, jak uvádí tchaj-wanský list Commercial Times . Ty se mají týkat z našeho pohledu především výroby notebooků a pak také televizorů či telefonů iPhone. Konkrétně je to Kchun-šan nacházející se blízko Šanghaje, kde byla nově zavedena omezení pohybu lidí, což znamená, že mnozí z nich se ani nedostanou do práce a z domova toho moc nevyrobí.