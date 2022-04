Core i9-12900KS v podrobném testu, máme tu herní jedničku

Core i9-12900KS je pouze o taktech a nedá se říci, že bychom za peníze navíc dostali odpovídající nášup oproti základní verzi Core i9-12900K či KF. Jde tu o příplatek alespoň 150 dolarů a frekvenční nárůst maximálně 300 MHz, což platí pro nejvyšší turbo. Ovšem právě o to tu v celé řadě her půjde.

Nový Core i9-12900KS by měl s odpovídajícím chlazením zvládnout nejvyšší takt 5,5 GHz na dvou zatížených jádrech a pak je to 5,2 GHz na všech osmi hlavních jádrech, přičemž právě to je maximální turbo procesoru K a KF. Trošku byla popohnána i slabší jádra, a to v základu i turbu o 100 MHz a ačkoliv se hodnota MTP nezvýšila a zůstala na 241 W, v případě PBP (TDP) jde již o 150 W oproti 125 W.

A o odpovídající chlazení se budeme muset postarat už sami, abychom získali nejvyšší možný výkon, který 12900KS v základu nabízí. Pokud jej totiž necháme běžet při 90 °C a více, dosáhne v plné zátěži maximálně 5000 MHz a pro 5200 MHz jej budeme potřebovat zchladit alespoň pod 70 °C, což nedokáže jen tak nějaký kus hliníku nastrkaný na měděnou trubku.

Že nový Intel bude nejlepší herní procesor typu x86, jaký je k dostání, to bylo jasné už předem, alespoň dle testů serveru Tom's Hardware . Lepší než AMD už byl totiž i Core i9-12900K, přičemž Ryzen 7 5800X3D ještě ani nedorazil. Je také zřejmé, že nový AMD to bude mít velice těžké, ale na druhou stranu tu jde stejně především o prestiž a tahání triček. Ostatně komu by šlo o hry, pak si dle těchto testů připlatí oněch 150 dolarů ani ne za 3procentní nárůst FPS, a to pouze v nižších rozlišeních. Už ve 1440p se rozdíly mezi 12900K a KS v podstatě smažou. Větší smysl může mít 12900KS v aplikacích, kde už jde v jednovláknové zátěži i o více než 6procentní rozdíl a ve vícevláknové to je přes 4 procenta.

A co spotřeba, teploty a chlazení? Core i9-12900KS si dokázal vzít i 300 W, pokud mu to chlazení umožnilo, přičemž 280mm radiátor na AIO vodníku Corsair H115i dokázal zkrotit jen 275 W. Až sestava chlazení se 720mm radiátorem dosáhla maxima až na 300 W, ale ani pak se teploty nedokázaly pohybovat dostatečně nízko na to, aby byl dosažen 5,2GHz all-core boost. Ve skutečnosti se s velkým vodním chladičem dosáhlo jen 4,9 GHz na výkonných jádrech a na chladiči Corsair takt klesl jen na 4,7 GHz. Ovšem to vše platí pro Prime95 se zcela uvolněnými limity zátěže a ne pro reálný provoz.

Pokud šlo o výchozí limity 150/241 W s tau 128 sekund, pak ty procesor dle měření velice dobře dodržoval, čili jej takto mohl uchladit i AIO Corsair, ovšem all-core boost v reálné zátěži dosáhl přesto jen 4 GHz (či 3,2 GHz pro slabší jádra). Procesor tak může zvládnout vysoké frekvence, ale potřebuje k tomu mnoho energie, což už představuje především problém efektivního chlazení. V základním nastavení si tak řekne o velice podobný přísun energie jako 12900K, ale na druhou stranu můžeme zapomenout na nějaký dlouhodobý 5,2GHz all-core boost.

