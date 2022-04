Elon Musk koupil 9,2 % akcií Twitteru, má 4krát více než Dorsey

Dnes jsme se dozvěděli, že Elon Musk nakupoval ve velkém. Na tom by nebylo nic zvláštního a už vůbec by to zde nebylo proč zmiňovat, kdyby to nebyly akcie sociální sítě Twitter. Ta je Muskovou oblíbenou komunikační platformou, která mu vedle radostí přináší jistě i nemalé starosti. Jeho tweety skončily už několikrát u soudů a v poslední době si také stěžuje na to, že podle jeho názoru Twitter neposkytuje svobodu slova.



V jednom z tweetů nastínil, že Twitter je vlastně veřejné náměstí, které není schopno dodržovat principu svobody slova, což podkopává demokracii a zeptal se, co by se s tím dalo dělat. To už byl Musk skoro dva týdny majitelem 9,2 % akcií Twitteru. Konkrétně jde o 73 486 938 akcií, což by při ceně z minulého pátku bylo necelých 2,9 miliardy USD. Dnes ale cena v důsledku tohoto oznámení výrazně vyskočila, aktuálně jde o 28 %. Nyní mají tyto akcie hodnotu přes 3,7 mld. USD. Zajímavým faktem je pak to, že Musk má skoro 4krát více akcií než zakladatel Twitteru, Jack Dorsey. Ten má se svými 18 miliony akcií ve Twitteru 2,26% podíl.

Free speech is essential to a functioning democracy.



Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle? — Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022

Výše zmíněný tweet navazoval na anketu, kterou zveřejnil na Twitteru a výsledkem bylo, že s Muskem souhlasilo 70,4 %, kteří si také myslí, že Twitter neposkytuje svobodu slova a ohrožuje demokracii.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.



What should be done? https://t.co/aPS9ycji37 — Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022

