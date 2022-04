Epic RealityScan: 3D skenování zdarma pro každého

Epic RealityScan může být velice užitečný nástroj pro malé herní vývojáře, kteří mají hluboko do kapsy a potřebují rychleji než poctivou 3D modelařinou tvořit potřebné objekty do svých her. Můžeme si ale představit i řadu dalších využití, a to třeba v obchodu pro prezentaci prodávaných produktů na webu, což platí i pro bazarový prodej a dále to mohou být třeba řemeslníci, i když pak už bude záležet i na tom, jak věrný model dokáže tento software vytvořit.

Dle přiloženého videa bychom mohli sice očekávat velice dobré výsledky, ale zde je namístě pochybovat o tom, že takový objekt může skutečně vzniknout jen pomocí mobilního telefonu a aplikace, čili prostřednictvím fotogrametrie se základní výbavou a bez následovných úprav či dodělávek v 3D editoru.

Nicméně Epic Games slibují vysokou kvalitu výsledných 3D modelů, které pochopitelně díky snímání pomocí fotoaparátu budou mít i příslušnou texturu. Aplikace je vyvíjena ve spolupráci s firmou Capturing Reality, která má vlastní produkt RealityCapture a Quixel, tvůrci Megascans.

RealityCapture je fotogrametrický software, který jako vstup využívá vedle fotografií také laserové skeny, díky nimž dokáže nabídnout vysoce přesné 3D modely snímaných objektů. RealityScan od firmy Epic je tak v podstatě to samé, jen bez využití laserových dat, přičemž po nafocení objektu nám bude téměř ihned poskytnut výsledný model, který můžeme uploadovat na platformu Sketchfab



Epic zatím ale nabídl svůj RealityScan jen ve formě betaverze, jež byla pro prvních 10.000 zájemců nabízena na TestFlight , a to pouze pro iOS. Později bude následovat Early Access opět pro iOS a lidé s Androidem ve svém telefonu se dočkají někdy později v tomto roce.

Ceny podobných produktů: