GALAX RTX 3090 Ti HOF OC Lab Edition: 28 fází a dva 450W konektory

GALAX RTX 3090 Ti “HOF OC Lab Edition” je už sama o sobě obrovská karta, pokud jde o její PCB, ovšem je vcelku pochopitelné, že s takovouto výbavou ani nelze moc uvažovat o normálním vzduchovém chladiči. Máme tu tak vodní blok s tím, že do okruhu už si jej zákazník musí zapojit sám. V žádném případě tak nejde o produkt, který by byl určen pro běžného zákazníka, jenž si dokáže své PC sotva sestavit z dostupných komponent.

Referenční PCB od NVIDIE, které je určeno pro GeForce RTX 3090 Ti, přitom nese 18+3 napájecí, zatímco HOF OC Lab Edition jich má 24+4 a zásobena bude ne jedním, ale hned dvěma novými 12+4pinovými konektory. Ty v případě standardu PCIe 5.0 dokáží nabídnout až 600 W, nicméně v tomto případě by mělo jít "jen" o 450 W, na což ukazuje i druhá fotografie se zapojenými redukcemi. Ty mají tři prameny vodičů, čili jsou určeny pro tři 8pinové PCIe po 150 W. I tak to ale máme celkem a teoreticky 975 W (včetně slotu), které lze do takové karty nacpat.

Nová GALAX RTX 3090 Ti “HOF OC Lab Edition” je prostě určena především pro overclockery, nebo také pro ty, kteří si rádi hrají s hardwarem, nemají hluboko do kapsy a jsou ochotni bojovat o každý FPS či bod benchmarku.

Overclockeři se tak mohou vyřádit s tekutým dusíkem, ale pro běžný provoz bude k dispozici pod akrylem schovaný poniklovaný vodní blok, který pokryje samotné GPU, jeho paměti i MOSFETy.



