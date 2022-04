Igor's LAB: karty pro RTX 3090 Ti nakonec s Adou kompatibilní nejsou

Právě Igor Wallossek dříve nastartoval spekulace o tom, že RTX 3090 Ti využívají PCB, které se bude později hodit i pro čipy AD102 . Vedly jej k tomu jednak zákulisní informace a pak i to, co popisujeme v odkazovaném článku. Mnohé karty řady RTX 3090 Ti jsou totiž očividně připraveny pro výrazně vyšší zátěž a také využívají napájení schopné si z nového přídavného konektoru brát až 600 W a některé jsou navíc připraveny i pro ještě jeden takový konektor.

MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X

I to mělo podpořit tvrzení o kompatibilitě s AD102, což mělo NVIDII a jejím AIB partnerům značně usnadnit a urychlit vývoj nových karet generace Ada (Lovelace). Wallossek už ale tvrdí, že to není pravda . Nicméně se to nevylučuje s informacemi, že výrobci karet využívají RTX 3090 Ti do jisté míry jako trénink na novou generaci karet, která si má vzít v případě hi-endu v základu kolem 600 W. A je zřejmé, že asi bude vhodné si to dopředu vyzkoušet, než se půjde s kůží, respektive s křemíkem na trh.