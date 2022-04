Intel si chystá Blockscale, nové ASIC pro těžbu s 580 GH/s

Intel Blockscale si už zamluvila společnost GRIID, která využívá také ASIC BMZ2 , čili v jejím případě jde o rozšíření spolupráce s Intelem. A přidávají se také další firmy jako Argo Blockchain, Block Inc. a Hive Blockchain Technologies, které mají zájem o chystaná ASIC Blockscale, která Intel vypustí na trh už v příštím čtvrtletí.

Intel dle svých slov vyvíjel Blockscale několik let, což zahrnuje i jeho výzkum v oblastech kryptografie, hashovacích technik a obvodů s ultranízkou spotřebou, jak prozradil Balaji Kanigicherla, VP a GM v Custom Compute in the Accelerated Computing Systems and Graphics Group.

Blockscale je určena pro SHA-256, čili tu jde o těžbu Bitcoinu a cílem je právě vytvořit výkonný a co možná nejefektivnější ASIC. Jeden Blockscale přitom nabídne výkon až 580 GH/s při efektivitě 26 W/TH (či J/TH), což můžeme srovnat právě s BMZ2 a jejich 137 GH/s a 18,2 W/TH. Dle dostupných informací to tak vypadá, že BMZ2 jsou sice mnohem pomalejší, ale výrazně efektivnější. Dostupné specifikace dále hovoří o čipech v pouzdrech Flip-chip LGA s rozměry 7,5 x 7 mm, které mají cílovou pracovní teplotu 50 až 85 °C a pracují se spotřebou 4,8 až 22,7 W.

Blockscale dále budou mít v čipech integrované senzory snímající teploty a sledující napětí či spotřebu a dále se dozvídáme, že jeden "chain" bude moci obsahovat až 256 integrovaných obvodů, což nebylo dále upřesněno. Intel také poskytne referenční hardwarový design a potřebný software k tomu, aby zákazníci mohli snadněji a rychleji přijít s vlastními systémy.

Během třetího kvartálu tak budou splněny první dodávky pro Argo Blockchain, Block Inc., Hive Blockchain Technologies i GRIID Infrastructure, které si právě na Blockscale založí vlastní produkty. Jaké je ale pro Blockscale místo vedle Bonanzy (BMZ2) a proč po ní přicházejí čipy s evidentně horší efektivitou. Klíčová zde může být použitá výrobní technologie a s ní spojené náklady a výsledná cena, ale o tom se zatím nic nedozvíme. Anebo snad jde (rovněž) o akceptovatelnou daň za to, že Blockscale nabídnou oproti Bonanze mnohem vyšší výkon na jeden ASIC, a tím snad i vyšší "hustotu výkonu" na těžební zařízení?



