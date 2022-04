Intel v Rusku zastavil veškerý svůj byznys, čeho se to týká?

To ale neznamenalo, že ruská a běloruská zastoupení této firmy dále nebudou fungovat, zákazníci se nedočkají podpory, atp. Ve včerejším firemním vyjádření se ovšem píše , že s okamžitou platností byl pozastaven veškerý byznys Intelu v Rusku. Čili tamní zákazníci se už nedočkají žádné podpory a to se rovněž jistým způsobem dotkne ruských zaměstnanců Intelu, a to cca 1200 lidí.

Intel přitom uvádí, že se rozhodl své ruské zaměstnance podpořit, čili ti zřejmě budou dále dostávat své mzdy a dále přijal opatření, aby minimalizoval dopady svého rozhodnutí na celý svůj byznys. O co ale může jít?

Intel v Rusku působí již od začátku 90. let a postupně se význam tamních poboček zvyšoval. Od roku 2000 v Rusku existuje výzkumné a vývojové zařízení Intelu a jde tu především o software. Konkrétněji pak o software pro HPC aplikace, zpracování multimédií, AI, počítačové vidění, optimalizaci mikroarchitektur či design mikroobvodů.

Jde tu o celkem dvě hlavní kanceláře, a sice jednu v Moskvě a další v Nižnim Novgorodě, přičemž první jmenovaná se dosud starala hlavně o ruský byznys a marketing plus o optimalizace mikroarchitektur či vývoj ASIC, A právě Nižnij Novgorod byl plný softwarových inženýrů, kteří konkrétně vyvíjeli třeba openAPI, OpenVINO, balík Intel Parallel Studio, matematické knihovny, ale také technologie bezdrátových sítí včetně 5G.

Intel krom toho začal v posledních letech najímat i specialisty pracující pro něj na dálku ze St. Petersburgu, Soči, Novosibirsku či dalších měst. Celkem pak měl během 30 let v Rusku investovat přes 2 miliardy dolarů a počítat s dalším posilováním své přítomnosti, do čehož spadaly také výukové programy jako Intel AI for Youth nebo Intel Skills for Innovation . Toto všechno nyní končí, respektive jde přinejmenším k ledu.