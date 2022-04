Karty s RTX 3090 Ti jsou očividně připraveny pro čipy AD102 další generace

Z informací ze serveru Igor's Lab vyplynulo, že GeForce RTX 3090 Ti je pro NVIDII i její partnery skutečně z velké části i vývojová a testovací platforma, která má umožnit co možná nejrychlejší vypuštění karet s čipem AD102 na trh.

Je to v podstatě prosté. NVIDIA si se svými AIB partnery připraví PCB a celý design karet, který bude použitelný i pro velice výkonná a žravá GPU příští generace. To umožní především údajná pinová kompatibilita čipů GA102 a AD102, díky níž bude možné později na daných kartách prostě nahradit GA102 novějšími GPU. K tomu ale bude zapotřebí ještě něco.

referenční PCB pro NVIDIA RTX 3090 Ti z karty od Inno3D - ghost_motley

AD102 mají být totiž základ pro karty s TBP 600 W, přičemž OC verze by si mohli říci ještě o výrazně více energie. Právě proto měli AIB výrobci dostat od NVIDIE i speciální BIOS, který umožní pustit do GA102 výrazně více energie. Díky tomu tak měli dostat možnost vyvinout karty s ohledem na napájení a chlazení, na nichž už opravdu bude stačit jen vyměnit GPU (plus další menší úpravy) a je hotovo.

ZOTAC RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo - ghost_motley

Díky podrobným recenzím různých karet s RTX 3090 Ti přitom nyní už víme, že jejich PCB jsou skutečně připravena na to, aby mohla energií zásobit i výrazně náročnější čip. Je přitom zřejmé, že RTX 3090 Ti je naprostý vrchol aktuální generace a lepší SKU už připravit nelze, takže by nemělo žádný smysl PCB těchto karet připravovat na ještě vyšší spotřebu, kdyby výše uvedené nebyla pravda.

Referenční PCB ukázané výše si přitom vystačí s jedním 600W přídavným konektorem, ostatně dostatečnou rezervu zajistí 75 W ze slotu. Ovšem ty nejvýkonnější AIB modely jako je ZOTAC AMP Extreme Holo či EVGA FTW3 Ultra mají krom přípravy na ještě více napájecích fází také místo pro další přídavný napájecí konektor.



Dle Igor’s LAB jsou na kartách, respektive přinejmenším na MSI RTX 3090 Ti SUPRIM X, připraveny ještě příslušné jumpery propojené s konfiguračními piny v nových konektorech, s jejichž pomocí lze nastavit právě 600W odběr, zatímco na dnešních kartách je nastaveno ještě 450 W. K dispozici ostatně nejsou ještě ani potřebné redukce pro starší zdroje, které pro 600 W budou na vstupní straně potřebovat čtyři 8pinové PCIe.

To nám v podstatě stačí, abychom původní informace z Igor's Lab označili za přesné.

Ceny podobných produktů: