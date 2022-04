Max Payne 1&2: chystá se remake ikonické střílečky

Max Payne je série, která do herního světa uvedla mechaniku zvanou bullet time, čili zpomalení času, které nám dá možnost snadněji postřílet více nepřátel. Tvůrci tím v podstatě simulují rychlé reflexy hrdiny příběhu, detektiva Maxe Payna, jehož rodinu vyvraždila banda feťáků a dál asi není třeba pokračovat. Právě proto byla nejdříve zmíněna ona inovativní herní mechanika, neboť o příběhu se to samé říci rozhodně nedá. Ostatně v něm nechybí ani vražda Maxova parťáka, která byla samozřejmě navlečena na něj.





První Max Payne přišel na trh už v roce 2001 na PC a o rok později na tehdejší Xbox a PlayStation 2. Už v roce 2003 následoval druhý díl s názvem Max Payne 2: The Fall of Max Payne, který nebyl o moc horší, ale to bohužel pro tvůrce neplatilo o prodejích. Max Payne 3 přišel na trh pak až v roce 2012 a vysloužil si vysoká hodnocení podobně jako první díl.

V roce 2008 byl dokonce podle hry natočen film s prostým názvem Max Payne, ale jak asi může dopadnout film natočený podle hry, jejíž příběh je založen na těch největších akčních klišé?





Co je ale nového? Remedy Entertainment si najednou vzpomněli, že mají v rukávu jednu dlouho nevyužitou franšízu a že ji zkusí oživit. Nezkusí ale na ni navázat a namísto toho se rozhodli přepracovat oba první díly, čili Max Payne a Max Payne 2: The Fall of Max Payne, které vyjdou jako remake v podobě jednoho titulu. Ostatně druhý díl byl kritizován především za to, že byl moc krátký, takže zrovna to si tvůrci zopakovat asi nechtějí.

Remedy přitom k tomuto projektu opět přiberou Rockstar Games, takže opět půjde o jejich společný projekt, tentokrát už založený na enginu Northlight. Hra bude určena pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X|S a financována studiem Rockstar jako AAA titul. Zatím si ale na ni můžeme ještě nechat zajít chuť, neboť jde o projekt nacházející se ve velice rané fázi vývoje.

