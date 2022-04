Nové Ryzeny jsou na trhu, jaký mají výkon a kolik stojí?

Ryzen 7 5700X, 5600 a 5500 jsou založeny na čipech generací Vermeer či Cezanne, čili jde buď o CPU, anebo o APU osekané o integrované GPU.

Model Jádra/vlákna Takty L3 cache Generace/mikroarch. TDP Dop. cena Ryzen 7 5800X3D 8/16 3,40 GHz/4,50 GHz 96MB Vermeer/Zen 3 105W $449 Ryzen 7 5700X 8/16 3,40 GHz/4,60 GHz 32MB Vermeer/Zen 3 65W $299 Ryzen 5 5600 6/12 3,50 GHz/4,40 GHz 32MB Vermeer/Zen 3 65W $199 Ryzen 5 5500 6/12 3,60 GHz/4,20 GHz 16MB Cezanne/Zen 3 65W $159 Ryzen 5 4600G 6/12 3,70 GHz/4,20 GHz 8MB Renoir/Zen 2 65W $154 Ryzen 5 4500 6/12 3,60 GHz/4,10 GHz 8MB Renoir-X/Zen 2 65W $129 Ryzen 3 4100 4/8 3,80 GHz/4,00 GHz 4MB Renoir-X/Zen 2 65W $99 HotHardware, Tom’s Hardware, Nové procesory, a ne nutně všechny tři, testovaly už servery jako BenchLife QuazarZone či další.

Máme tak k dispozici řadu materiálů, které je ovšem občas třeba brát s rezervou, a to například když serveru HotHardware vyjde trojice procesorů Ryzen 5 5500, 5600 a 5600X s výkonem, který je ve vícevláknové zátěži téměř stejný, respektive 5600X je mezi těmito procesory nejslabší, i když s jen malým rozdílem. To platí jak pro Cinebench R23, tak pro POV-Ray, což naznačuje, že tu asi nebylo vše v pořádku. Ostatně Ryzen 5 5600X by v CB23 měl dosáhnout spíše kolem 11500 bodů.

Ale tak už tomu v případě testování procesorů bývá, když jejich výkon dynamicky určuje Precision Boost či rovnou Precision Boost Overdrive, kvalita základní desky, chlazení, atp.

Dle aplikačních i herních testů serveru Tom's Hardware je zvláště zajímavý model 5600, který je oproti 5600X jen malinko pomalejší, přičemž rozdíl poznáme zvláště na peněžence. A dá se říci, že v případě Ryzenu 7 5700X a 5800X je to to samé, přičemž Ryzen 5 5500 už je na tom hůř, k čemuž přispívá i jeho poloviční L3 cache (jde o Cezanne, ne Vermeer).



Jaké jsou tedy ceny nových modelů? Ryzen 5 5600 se zatím v obchodech ještě moc nerozšířil, ale už je jasné, že reálné ceny jsou někde zcela jinde než doporučené. Tento procesor by totiž měl být jen na dvou třetinách ceny modelu 5600X, a přitom jde i jen o několik stovek. Právě Ryzen 5 5600X totiž v tomto roce výrazně zlevnil, takže se už prodává za cca 6 tisíc korun a 5600 na 4 tisíce rozhodně nepřijde, spíše na 5 tisíc. Za 4 tisíce si tak pořídíme leda Ryzen 5 5500, zatímco mnohem výkonnější Core i5-12400F přijde cca na 4500 Kč. Cenu desek tu však řešit nebudeme, i když se dá už vzhledem k aktuální nabídce říci (Intel B660 vs. AMD B550), že nehraje moc velkou roli.

Ryzen 7 5700X je už také k dostání, a to za cca 7300 Kč (pokud nejde o zeleného uřvaného), čili oproti obvyklé ceně modelu 5800X (cca 8900 Kč) výrazně levněji. Ani zde ale cenový rozdíl neodpovídá tomu, co se dočteme o doporučených částkách (299 vs. 449 USD), nicméně 5800X také v posledních měsících výrazně zlevnil. Kdo tedy chce, může si počkat na to, co s cenami nových modelů od AMD udělá čas a tlak konkurence.



