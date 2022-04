Počet dodaných desktopových grafických karet loni prudce vzrostl na 50 milionů

Máme tu údaje od známé společnost Jon Peddie Research (JPR), která hlásí, že za předchozí rok bylo na trh dodáno přes 50 milionů AIB grafických karet, čili samostatných karet. Jde tu tak o karty pro desktopy, servery, pracovní stanice i těžební farmy, zkrátka vše, co je vybaveno dGPU s vlastní pamětí a lze koupit samostatně.

V roce 2020 přitom výrobci vyslali na trh 42 milionů AIB karet, čili jejich počet prudce vzrostl, ale ani zdaleka nestačil nenasytné poptávce, na které se zcela jistě výrazně podíleli těžaři. Dalo by se namítnout, že rekordního počtu 116 milionů karet dodaný za jeden rok číslo za 2021 ani zdaleka nedosahuje, ale to mluvíme o roku 1998, kdy měly desktopy ještě většinový podíl a grafická karta byla víceméně standardní výbavou PC, zatímco dnes už jsou desktopy vedle notebooků dávno v menšině a mnohdy si vystačí s integrovanou grafikou. Doba se zkrátka změnila a i oněch 50 milionů je na dnešek velice vysoké číslo.

Nejlépe dopadl 4. kvartál předchozího roku, kdy byl zaznamenán mezikvartální nárůst dodaných kusů karet o 12,4 % a meziroční dokonce o 35,7 %.

Dle čísel od JPR příslušný trh dosáhl loni hodnoty 51,8 miliard dolarů, což představuje růst o 29,5 % a především to říká, že průměrná cena prodané karty mírně přesáhla 1000 dolarů. Pro představu, za takovouto cenu se dnes prodává GeForce RTX 3080 a její cena stále ještě má kam klesat, což je zřejmě další ukázka toho, jak trh ovlivnili těžaři.

Dle předpovědi pak zmíněná hodnota trhu poroste, ale už jen mírně na odhadovaných 52,2 miliard dolarů, ale čeká se také na to, co předvede Intel svým vstupem na trh. Zmíněná částka by totiž naznačovala, že Intel hluboce zakrojí do podílů firem AMD a NVIDIA, ale půjde spíše o to, že v tomto roce už prodejce karet nečekají takové žně jako loni a právě Intel by mohl značně přispět k tomu, aby hodnota trhu s AIB kartami alespoň mírně rostla.

Společnost JPR také mluví o tom, co jsme už několikrát zmiňovali. Intel nastupuje na trh s grafickými kartami v době, kdy už opadají projevy spojené s pandemií a dojíždí také další vlna těžby kryptoměn na kartách, což může znamenat nepříjemné překvapení. Velká otázka pak je, jak velký podíl si Intel na trhu s kartami dokáže zajistit, na což zatím neexistuje odpověď. Bude se to pochopitelně odvíjet od výkonu, dostupnosti a cen karet, přičemž kartami může zamíchat i celková kvalita grafického řešení Intelu daná vyspělostí ovladačů.





