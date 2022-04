Pracovní takty Arc Alchemist mohou být mnohem vyšší, než ukazují specifikace

Jedná se tu o takty, které jsou v oficiálních specifikacích označeny prostě jako Graphics Clock, přičemž žádné jiné Intel nezmínil, ačkoliv je zřejmé, že se zvláště v případě mobilních verzí karet Arc Alchemist nevyhne turbu. Byla tu tak otázka, co si vůbec máme představit pod pojmem Graphics Clock a zda jde o základ, turbo, či snad něco mezi tím jako v případě AMD Game Clock?

Dalo se přitom uvažovat o tom, že o nejnižší či základní takty tu nepůjde, protože Intel přece nebude v marketingových materiálech uvádět jen ty horší hodnoty. Ovšem ono to tak skutečně je, i když Graphics Clock není dle definice to samé co Base Clock, čili výchozí takt u konkurenčních karet.

Nové informace prozradil Tom Petersen (Intel Graphics Innovation Fellow) v rozhovoru pro HotHardware , dle nějž hodnota Graphics Clock představuje "průměrný takt změřený při limitovaném TDP" a onen průměr se týká testování velkého počtu čipů. Jinými slovy tak vůbecnejde o základní takt, ale zdaleka ani ne o ten maximální a to bude záviset především na napájení a spotřebě.

Těžko si ale také představit, co Graphics Clock konkrétně znamená v reálném provozu. Petersen tak nabídl i příklad s využitím Arc A370M s uváděným taktem 1550 MHz, což je dle něj minimální průměrný takt v zátěži, s nímž se spotřebitelé setkají bez ohledu na design notebooku a napájení. Čili pokud se výrobce počítače rozhodne do GPU pustit jen základních 35 W, můžeme očekávat právě průměrných 1550 MHz.

Pokud to tedy bude rovnou 50 W, pak uvidíme mnohem vyšší takty, přičemž bude záležet i na samotné zátěži. Ve hrách jako Counter-Strike tak můžeme vidět takty i nad 2 GHz. To potvrzuje i následující snímek z utility GPU-Z, který se objevil na Zhihu , který ukazuje GPU A350M běžící na taktu 2200 MHz, přičemž Graphics Clock tohoto čipu je pouze 1150 MHz.

Zákazníci tak budou muset zohlednit právě i napájení GPU, ale to bylo zřejmé už dle uvedených rozsahů ve specifikacích Intelu. Jde tak o něco podobného jako v případě grafik NVIDIA Max-Q, ale otázka je, zda a jak nám to výrobce notebooku vůbec sdělí, ostatně právě NVIDIA je k tomu horko těžko přesvědčovala.



Nicméně ať je to s pracovními takty jak chce, důležitý je stejně až výsledný výkon či efektivita a v tomto ohledu zatím Arc s čipy G11 nevypadají moc dobře

