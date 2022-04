Radeony RX 6950X, RX 6750XT a RX 6650 XT potvrzeny, přijdou později

Grafické karty Radeon RX 6950X, RX 6750XT a RX 6650 XT nemají přinést nic zásadního. Očekáváme spíše mírné vylepšení specifikací i výsledného výkonu, ostatně je zřejmé, že se zvláště u RX 6950X mohou zvyšovat leda takty a díky nově zveřejněné fotografii to také vypadá, že AMD zrovna v případě RX 6950X použilo i existující design z Radeonu RX 6800XT Midnight Black Edition.

Tak či tak, AMD si pro nástup těchto karet už volí velice pozdní datum vzhledem k tomu, že o několik měsíců později už mají nastoupit karty RDNA 3. To nás může utvrdit v přesvědčení, že RDNA 2 mohou celkově zůstat na trhu i po nástupu RDNA 3, což by nejspíše znamenalo, že nové karty budou stát výkonnostně i cenově zcela mimo aktuální generaci.

AMD by tu především mělo využít nové 18Gb/s paměti GDDR6, které všem třem novým verzím (o RX 6400 nyní nemluvíme) zajistí rychlejší propustnost, přičemž Radeon RX 6650 XT by mohl dostat dokonce i širší 192bitovou sběrnici oproti 128bitové na RX 6600. To by mu poskytlo stejnou propustnost jako kartě RX 6750 XT, a sice 432 GB/s, zatímco RX 6600 má jen 256 GB/s. Nicméně to se všechno teprve uvidí, stejně jako to, o kolik se zvýší TBP karet a případně i pracovní takty jejich GPU.

