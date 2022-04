Gigabyte Aorus FO48U: obří 120Hz 4K OLED pro hráče

V dnešním testu se podíváme na obří herní monitor Gigabyte Aorus FO48U. Společnost Gigabyte totiž stále rozšiřuje typy hardwaru, které vyrábí, a poslední dobu se soustředí především na hráče a řadu produktů Aorus. Právě dnes testovaný monitor má téměř 48" úhlopříčku a 4K rozlišení ve 120 Hz. Obrazovka je typu OLED, což slibuje, že černá bude opravdu černou. Hráči uvítají např. podporu FreeSync Premium (s G-Sync sice není oficiálně kompatibilní a nemá ani jednu ze tří možných certifikací, ale funguje) i různé pomocníky pro hraní her. Splní však vše, co slibuje na papíře? Podívejme se na to.



Monitor jsem otestoval hned na několika sestavách. Jednou byla má domácí sestava, kterou používám zejména pro foto a video, další byl herní notebook Gigabyte Aorus 15P a vyzkoušel jsem připojit i herní konzoli Sony PlayStation 5.

Zážitkem je už samotné vysvobození monitoru z obří krabice. Když ji totiž otevřete a uvidíte uvnitř ten tenoučký okraj displeje, budete mít chuť to vzdát. Mé myšlenky se točily jen kolem toho, že toho obra nikdy nevyndám, aniž bych ho nerozbil. Jednoduchá rada, čtěte návod.



Jak tenoučký je vlastně displej, vidíte zde v porovnání s dvacetikorunou. Váš telefon bude pravděpodobně dvakrát tak tlustý. Displejová část má totiž pouhé 4 mm.

Spodní tři čtvrtiny monitoru ale kryje plastová záď s elektronikou a tloušťka se dostane na více než 43 mm. I tak je to vzhledem k rozměrům monitoru docela málo. Nepočítejte s nějakým kabelovým managementem. V mém případě jsem využíval KVM Switch, takže mi z monitoru vedlo 6 kabelů plus napájení (klávesnice, myš, dva USB kabely pro KVM do dvou počítačů a HDMI+DP pro připojení obrazu těchto dvou počítačů). Když jsem ještě připojil PlayStation 5, bylo kabelů 7, a to jsem neměl zapojená sluchátka.



I tak ale počítejte s tím, že monitor má dobrých 15 kg a kvůli rozměrům ho budete muset přenášet spíše ve dvou.

Celý monitor stojí na dvou nožkách po krajích. Při těchto rozměrech zapomeňte na jakékoli nastavení polohy, a tak jediné, co monitor podporuje, jsou úchyty VESA 300×300mm, tedy např. možnost montáže na zeď. Kvůli rozměrům je docela problém ho používat na běžnou práci na standardně velkých stolech. Gigabyte doporučuje pozorovací vzdálenost okolo 1,5 až 2,4 metru. Tak velký stůl bohužel nemám, takže jsem ho používal na pouhých cca 80-90 cm. Tohle je opravdu spíše monitor na konzumaci obsahu a na hraní na herních konzolích, kdy jste od něj nějak rozumně daleko. Nezapomeňte ale na to, že jde o monitor a nikoli televizi, takže sám o sobě nezvládne třeba přehrávání Netflixu, které budete muset zajistit např. pomocí počítače.

Na jedné straně je napájení a spotřeba monitoru pochopitelně závisí na tom, co zobrazuje. Bílá plocha v RTS/RPG na plný jas znamenala odběr 128,5 W. Ve Windows se budete pohybovat spíše okolo 90 W (v sRGB zhruba někde kolem 100 W). Ve hrách, kde je obvykle mnoho tmavšího, však můžete počítat se spotřebou nejčastěji okolo 55-75 W.

Na druhé straně najdete porty. Nejprve jsou zde dva porty USB-A, kterými můžete připojit např. klávesnici a myš, pokud chcete využít funkci KVM Switch. K tomu se hodí i další dva USB porty. První je USB-B, další USB-C, kterými lze připojit dva počítače, jež budou ovládány přes monitor. USB-C může být také zdrojem obrazu. Následuje jeden DisplayPort 1.4 a dva porty HDMI 2.1. U všech se dostanete ke 4K při 120 Hz a monitor podporuje i synchronizační technologii FreeSync Premium. Nvidia G-Sync sice není přímo podporováno, Aorus FO48U totiž není mezi certifikovanými monitory (ani G-Sync Compatible nevyžadující HW čip Nvidie), nicméně přes ovladače si můžete G-Sync vynutit a funguje to. Nakonec tu jsou ještě dva 3,5mm jacky.

Aorus FO48U přináší také ozvučení Space Audio, které je úplně jinou ligou než standardní dvojice 2W reproduktorů u mnoha jiných herních monitorů. Zde dostanete rovnou dva 15W reproduktory a 20W subwoofer. Osobně nejsem na zvuk moc vysazen, ale třeba 2W repráčky v mém profesionálním monitoru jsem opravdu nestrpěl. To zde u FO48U opravdu nehrozí. Věřím, že náročnější uživatele asi ani tento zvuk neuspokojí, ale myslím si, že většina uživatelů bude spokojena. Zvuk je čistý (a to v režimu Standard, který má asi nejhutnější zvuk), basy jsou solidní, i když bych s wooferem čekal trochu intenzivnější zážitek. Monitor dokáže vykouzlit solidní basové zvuky, jen neudělá takové to známé basové chvění.



Monitor lze ovládat pomocí joysticku na spodní straně nebo pomocí dodávaného dálkového ovládání. To má speciální tlačítka na výběr barevného režimu a stylu zvuku, nechybí ani vypnutí zvuku a nastavení hlasitosti. To má nastavení od 0 do 100, což mi přijde jako přehnané. Trvá totiž věčnost, než to nějak výrazně upravíte. Prostřední tlačítko vás dostane do menu a okruží je čtyřsměrným ovladačem, které je programovatelné. Sami si tak vyberete, co se má kde ovládat. To je vhodné např. pro rychlé přepnutí KWM Switche, aktivaci herních funkcí jako Black Equalizer a podobně. V dalších kapitolách se podíváme, jak se s monitorem pracuje a jak se na něm hraje.