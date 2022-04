Ryzen 7 5800X3D dokáže ve hrách porazit i Intel Core i9-12900KS

Ryzen 7 5800X3D se tak zatím moc nepředvedl v testech jako Cinebench, Geekbench, Blenmder či CPU-Z, které narychlo provedl server XanxoGaming . Dalo se mluvit v podstatě o stejném či dokonce mírně horším výkonu v porovnání s původním Ryzenem 7 5800X, a bylo tak zřejmé, že dané benchmarky nedokáží využít přednosti modelu 5800X3D v podobě obrovské L3 cache.

Společnost AMD ovšem svůj Ryzen 7 5800X3D už od začátku prezentuje jako procesor, jehož V-Cache má pomoci především ve hrách. Tak ostatně mluvilo už o prototypu v podobě prototypu 12jádrového Ryzenu 9 5900X, který se s V-Cache na trh ale nedostal a ani nedostane.

Nyní se ale už můžeme podívat na výsledky testu Shadow of the Tomb Raider, který už na XanxoGaming srovnávali s procesory Core i9-12900K a Core i9-12900KS. Zatím jde tedy o jediný herní test, a to ve snaze ukázat, jaký potenciál tyto procesory mají a nejde tu o test, který by byl založen na reálném scénáři. Majitel sestavy s takovým hardwarem totiž těžko bude hrát hru jako SOTR v rozlišení 720p v nízké kvalitě.

Ryzen tu byl přitom v mírné nevýhodě, neboť byl testován s grafikou RTX 3080 Ti, zatímco procesory Intel běžely s RTX 3090 Ti a s DDR5-4800 CL40. Nicméně test byl nastaven tak, aby se úzkým hrdlem láhve stal právě procesor, což dle výsledků bylo zřejmě splněno.

Ryzen 7 5800X3D totiž dosáhl v průměru 231 FPS, zatímco Core i9-12900K a Core i9-12900KS nabídly cca 190 a 200 FPS. Je tak otázka, jak dlouho vůbec procesoru 12900KS vydrží jeho aktuální titul nejrychlejšího herního procesoru . Zde přitom pochopitelně neřešíme to, nakolik se vůbec v herní sestavě vyplatí mít seberychlejší CPU, když herní výkon bude stejně omezen spíše grafickou kartou a i když nebude, pak rozdíl mezi 200 a 230 FPS bude pro mnoho zákazníků naprosto nezajímavý.

Jde tu tak především o prestiž a to, co z ní plyne. Procesor AMD Ryzen 7 5800X3D má ale i lepší pozici na trhu, neboť jeho 8 jader je na hry ideální počet a ještě lepší je z toho vyplývající cena 450 USD oproti 16jádrovému Core i9-12900KS za 740 USD, které bude tahat za kratší konec i z hlediska spotřeby a potřeby chlazení. To ale samozřejmě v oblasti hi-endu nemusí být rozhodující faktory.



Ceny podobných produktů: