Ryzen Master v Adrenalinu mění nastavení CPU bez vědomí uživatele

Tomuto tématu se věnuje i německý server Igor's Lab a dle dostupných informací tu jde o ovladače Adrenalin verze 22.3.1, které mají s využitím modulu Ryzen Master manipulovat s nastavením Precision Boost a Precision Boost Overdrive (PBO).

Na nechtěné a nevyžádané úpravy v nastavení procesorů si stěžují uživatelé na Redditu a dle dostupných informací tu jde pouze o počítače, které kombinují procesory i grafické karty od společnosti AMD. Ale to je zřejmé i z toho, že tu jde o modul Ryzen Master v ovladačích Adrenaline.

Konkrétně pak jde o to, že ovladače Adrenaline automaticky aktivují automatické přetaktování procesoru, jak lze označit technologii Precision Boost Overdrive. To se přitom děje vždy, když aplikujeme nějaký profil pro GPU, a to včetně výchozího, který se zapíná automaticky.

To pak může naštvat zvláště ty, kteří mají svůj procesor nakonfigurovaný třeba v rámci BIOSu a nepotřebují, aby jim do tohoto nastavení jakkoliv zasahoval Ryzen Master prostřednictvím ovladačů grafiky. Nemělo by ale hrozit poškození procesoru či systému, neboť tomu mají zabránit ochranné mechanismy, ostatně už nežijeme v době Duronů.

Igor Wallossek také sám zjistil, že Adrenalin může takto změnit i omezení spojené s napájením a také maximální takty nastavitelné v turbu, ale není jasné, zda to může způsobit i nestabilitu systému.

Nejde ale o problém, který by nešlo řešit. V BIOSu si můžeme opět vrátit dříve zvolené nastavení, ale ještě před tím bude lepší z nainstalovaných ovladačů vypreparovat Ryzen Master, a to třeba pomocí softwaru Radeon Software Slimmer. Ovladače grafické karty pak ani nebudou schopny měnit cokoliv, co se týká procesoru.

Dle jednoho doporučení ale bude prostě stačit, když si vytvoříme zbrusu nový profil pro GPU, a to třeba identický jako ten, který už používáme. V případě nového profilu by už však Adrenalin neměl do nastavení CPU zasahovat.



