Samsung ztratil NVIDII a prý může přijít i o Qualcomm

NVIDIA svá herní GPU do roku 2019 nechala vyrábět v továrnách společnosti TSMC, která pro ni po 16nm Pascalech připravila i Turingy na speciálním 12nm procesu. NVIDIA si přitom už dříve vyzkoušela výrobu GPU u firmy Samsung Electronics, což byly právě slabší a menší čipy Pascal GP107 a GP108, které se využívaly přinejlepším na GeForce GTX 1050 Ti.

Až s nástupem dnešní generace Ampere v roce 2020 se ale Samsung dostal do popředí a NVIDIA nechala firmě TSMC jen výrobu výkonných akcelerátorů ve snaze využít více dodavatelů a také nižší ceny firmy Samsung. Právě Samsung tak měl velkou příležitost se předvést.

Brzy po vypuštění čipů Ampere na trh ale bylo jasné, že to nebude bez poskvrnky, neboť se ihned začalo mluvit o tom, že 8nm proces Samsungu nedosahuje požadované výtěžnosti. A to už tehdy nešlo o technologii, která by patřila mezi ty nejlepší, ostatně jde o přepracovaný 10nm proces, který se s ohledem na tranzistorovou hustotu zlepšil jen minimálně . Na druhou stranu je maximální tranzistorová hustota daného procesu jen velice obecný ukazatel a právě i 8nm čipy Ampere se v tomto ohledu téměř vyrovnají i zbrusu novému Intel G11 na 6nm procesu.

V každém případě, jak uvádí i Business Korea , byla výtěžnost 8nm procesu firmy Samsung opravdový problém a právě kvůli ní byl ve zbytku roku nedostatek nových GeForce na trhu, čili ještě v době, než nastoupili těžaři, kvůli nimž se situace na trhu s grafickými kartami ještě daleko více zhoršila.

Nyní už víme, že zbrusu nové Hopper H100 vyrábí stejně jako jejich předchůdce TSMC (4nm proces) a pokud jde o herní Ada (ADx), půjde rovněž o TSMC a nejspíše 5nm proces, čili Samsung NVIDII ztratil a to jej pochopitelně zabolí.

Navíc by Samsung Electronics mohl dle zdroje ztratit i dalšího důležitého zákazníka, a sice firmu Qualcomm. Pro ni vyrábí čipy Snapdragon 8 pro chytré telefony, ale opět se mluví o tom, že tu jsou velké problémy s rozjetím výroby a dosažením potřebné výtěžnosti. V zákulisí se už tak mluví o tom, že Qualcomm se raději rozhodl oslovit firmu TSMC, která by měla vyrábět budoucí a dnes teprve vyvíjené 3nm čipy a dokonce by TSMC měla převzít i část produkce čipů Snapdragon 8. To jsou zatím ale jen spekulace, které ale přináší otázky.



Právě Samsung by totiž měl zaujmout vedoucí pozici ve snaze dostat na trh produkty, které budou založeny na tranzistorech GAAFET, nebo dle Samsungu MBCFET. Jde o podobnou revoluci, jakou před lety zařídil Intel na svém 22nm procesu, když nahradil klasické ploché tranzistory novými FinFET, respektive tak je označujeme dnes. Naposledy jsme se dozvěděli, že příslušný 3nm proces Samsungu s MBCFET je na cestě , čili že vývoj pokračuje dobře, ale to už je řadu měsíců stará zpráva.

