Svět se otáčí a Čína buduje továrny v Evropě: CATL bude vyrábět baterky v Německu

Čína je zemí, která se po letech, kdy nabízela především levnou pracovní sílu, stává technologickým lídrem v mnoha odvětvích. Existuje zde např. obrovské množství automobilek, které vyrábí jen elektromobily, a spolu s tím také spousta firem, která se soustředí na výrobu a vývoj nových akumulátorů. Jedničkou na trhu je CATL, který obrací zažité pořádky naruby, a nyní je to Čína, pro kterou bude Evropa montovnou. CATL totiž postavil v Německu novou továrnu na akumulátory a 4. dubna dostal částečné povolení k uvedení fabriky do provozu. Nyní se instalují stroje.

Výstavba továrny Contemporary Amperex Technology Thuringia GmbH (CATT) začala v roce 2019 a předpokládá se plné spuštění koncem letošního roku. Nejprve by měla být výrobní kapacita 8 GWh akumulátorů ročně (to si můžeme přeložit např. jako 100 tisíc 80kWh baterií) a zajistit 1500 pracovních míst. Celková investice má činit 1,8 mld. EUR (44 mld. Kč), později má vyrábět až 14 GWh akumulátorů ročně a vytvořit celkem 2000 míst. Energii by továrně měly dodávat také solární panely na střeše budov. Skládat se má ze dvou budov. G1 je již existující budovou po jiné firmě, kde se budou články kompletovat do modulů. Nová budova G2 se pak postará o samotnou výrobu článků.

