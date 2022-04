Thermalright HR-09: velké pasivy pro horká M.2 SSD

Dle společnosti Phison , která vyrábí známé SSD kontrolery, není daleko doba, kdy budou výkonné modely SSD vyžadovat aktivní chlazení. Anebo by se také mohly spokojit s pasivem, ovšem pořádným, který může případně využít i průvan tvořený jinými ventilátory.

Právě takový si připravila společnost Thermalright v podobě modelů HR-09 a HR-09 Pro. Ty se od sebe liší značně, a to tak, že HR-09 Pro je v podstatě dvakrát vyšší, a má tak i mnohem větší chladicí plochu.

Thermalright HR-09 Pro

Výrobce se tu snažil o to, aby jeho chladiče pokud možno nesahaly za půdorys slotu M.2, což by mělo zajistit nejlepší možnou kompatibilitu. To ale pochopitelně závisí především na umístění samotného slotu, takže pokud jej na desce máme zrovna pod hlavním slotem PCIe x16, budeme muset vybírat mezi kompromisy. A pokud je slot blízko procesorové patici, mohl by si chladič SSD překážet zase s procesorovým chladičem.

Thermalright HR-09 Pro je vybaven jednou heatpipe, která však protíná žebra hned dvakrát. Má celkem 33 hliníkových žeber a rozměry 74 x 24 x 86 mm při hmotnosti 90 gramů.

Menší HR-09 má žebra nahoře zakončena plechem s logem výrobce a jeho rozměry jsou 48 x 24 x 79 mm, přičemž hmotnost klesla jen o 10 gramů. Vybaven je rovněž jednou 6mm heatpipem, která už však protíná žebra jen jednou, takže je i mnohem kratší, přičemž oněch žeber je tu celkem 32, čili o jedno méně.

Ani jeden z těchto chladičů není určen pro aktivní chlazení, nicméně na model HR-09 Pro by nemuselo být tak těžké nějaký ventilátor přimontovat, samozřejmě pokud se pro něj najde místo. Vzhledem k rozměrům se nabízí snad až 80mm kousek, který by se dal přimontovat pomocí kovových spon podobně jako ventilátory na CPU chladičích. K tomu bychom tak už potřebovali jen tlustší ocelový drátek a ne úplně olšové ruce.



Thermalright už své modely má v nabídce, ovšem cenu nezmiňuje.

