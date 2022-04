Tvůrci World of Tanks se stahují z Ruska a míří pryč i z domovského Běloruska

Wargaming Group Limited je vývojářské studio i vydavatel velice populárních online her World of Tanks a World of Warships. Jisté je přitom to, že tato firma už nebude přímo provozovat žádný byznys v Rusku a ani v domácím Bělorusku, které tak přijde o svou zdaleka největší herní společnost.

Společnost Wargaming hlásí, že veškerý svůj byznys v Rusku a Bělorusku už na samotném konci března přepsala na firmu Lesta Studio, kterou dříve vlastnila, z čehož nebude nijak profitovat, čili ve skutečnosti tím bude spíše značně tratit. To znamená, že se Wargaming v podstatě zříká svých studií Wargaming Minsk a Wargaming Moscow, přičemž právě v Minsku, kde byl celý Wargaming založen, bylo jeho nejdůležitější studio, z nějž byla řízena práce ve všech ostatních.

Dozvídáme se také, že v přechodném období budou hry společnosti Wargaming v Rusku a Bělorusku dále k dispozici, čili výslovně řečeno to sice nebylo, ale je zřejmé, že později už bude přístup zrušen. Je to ostatně logické, neboť společnost Wargaming by jinak musela nějakým způsobem dále spolupracovat s firmou Lesta Studio a nabízet své hry jejím prostřednictvím, neboť právě Lesta bude mít v Rusku a Bělorusku na starost provoz daných her během zmíněného přechodného období.

Wargaming právě v této době stále ruší své studio v Minsku, což si vyžádá ještě nějaký čas vzhledem k jeho velikosti. Firma přitom zdůrazňuje, že vše probíhá striktně dle běloruských zákonů a že zaměstnancům nabídne maximální možnou podporu. Zda mezi to patří i možnost přesunout se třeba do Francie, Německa, Austrálie, Velké Británie či USA, kde Wargaming má svá další studia, to se už nedozvíme.



Víme ale, že pokud někdo z Wargamingu vyjádřil podporu Rusku ve válce proti Ukrajině, byl neprodleně vyhozen jako Sergej Burkatovskyj , někdejší kreativní ředitel. Samotná firma také hned uvedla, že se takové názory v žádném případě neslučují s jejím postojem. Krom toho také ihned po invazi pozastavila své reklamní kampaně, jejichž pokračování za stávajících okolností by bylo "nevhodné a necitlivé" a věnovala milion dolarů ukrajinskému Červenému kříži.

