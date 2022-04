Unreal Engine 5 je k dispozici, využije jej i nový Tomb Raider

Unreal Engine 5 byl prezentován už několikrát, takže jeho nástup není žádné překvapení. Studio Epic Games se dříve chlubilo především velice detailní geometrií, díky níž už některé scény opravdu nemají daleko k fotorealističnosti. Mluvíme tu o mikropolygonovém geometrickém systému zvaném Nanite, který má umožnit tvořit scény, které si nezadají s tím, co vidíme ve filmových trikových záběrech.

Příslušná tisková zpráva je přitom určena především pro vývojáře, jimž Epic slibuje kontinuitu z hlediska využití známých workflow z UE 4.27 a dále tu bude vylepšený a přepracovaný Unreal Editor, celkově vyšší výkon, uživatelsky přívětivé animační nástroje, vylepšený path tracing, atd.

Pro Tomb Raider tak platí to samé, čili i Crystal Dynamics kvůli UE 5 opustí svůj vlastní engine zvaný Foundation. Vypadá to tak, že nový engine od Epic Games vývojáře skutečně přesvědčil o svých kvalitách a my si můžeme jen počkat na to, jak budou vypadat skutečné hry, které na něm budou založeny, neboť dosud jsme viděli jen dema. Samotní Crystal Dynamics zatím ještě nebyli připraveni vypustit do světa ani obrázky a pokud jde o nového Zaklínače, ten je na samotném začátku vývoje.