Všechny procesorové chladiče Noctua jsou už vhodné pro AM5, až na jediný

Noctua právě dnes představila chladič NH-D12L , který využívá 120mm ventilátor, ale je výrazně nižší než jiné modely pro tak velké ventilátory. Právě i tento chladič už má ve specifikacích potvrzenou kompatibilitu s paticí AM5 pro chystané procesory Ryzen 7000 (a další), což platí i pro takový NH-U12A

Nicméně patice AM5 by stejně neměly mít výrazně odlišné nároky na montáž chladiče oproti dnešním AM4, čili na nové procesory snad budeme moci namontovat i staré chladiče, aniž bychom potřebovali cokoliv navíc. Na druhou stranu bude záležet i na tom, zda starý chladič vůbec zvládne zkrotit nový procesor, ale to už je otázka výdeje tepla a ne kompatibility s paticí.

Proč je tu ale jeden chladič firmy Noctua, který je určen pro patici AM4, ale na AM5 použít nelze? Jde tu konkrétně o nízkoprofilový model NH-L9a-AM4, který využívá montážní sadu NM-AM4-L9aL9i.

Jde tak o chladič, kde Noctua podřídila design snaze vytvořit co možná nejnižší pasiv, což zde konkrétně znamená, že montážní systém je jeho přímou součástí. Tento chladič tak na patice Intelu nenamontujeme, to je jasné, ale proč ne na AM5? Jde tu totiž o to, že NH-L9a-AM4 nevyužívá standardní zadní rámeček dodávaný se základními deskami, ale svůj vlastní a právě ten dle firmy Noctua není kompatibilní s deskami s AM5.

To ale znamená, že není problém v samotném chladiči, ale v jeho příslušenství, což obvykle znamená, že postačí jen nový montážní systém. A skutečně, Noctua v přehledu uvádí , že majitelé NH-L9a-AM4 si budou moci zdarma objednat novou montážní sadu, ale ta aktuálně ještě není k dispozici.

Můžeme však vidět, že kompatibilita mezi AM4 a AM5, ačkoliv je velice široká, není absolutní. Jinak ale Noctua garantuje, že ostatní typy jejích CPU chladičů zakoupené od začátku roku 2019 bude možné nainstalovat na procesory v patici AM5. Pro starší modely budeme potřebovat nové montážní sady NM-AM4 či NM-AM4-UxS.

Ceny podobných produktů: