>
>
>
>
14" notebook Fujitsu váží jen 634 gramů. Mohou za to materiály i miniaturní baterka
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Nejlehčím 14" notebookem na světě se stává nový Fujitsu FMV UX-K3. Váží pouhých 634 gramů díky pokrokovým materiálům, bohužel tu jsou i ústupky. Odnesla to např. velikost baterie.
Reklama
Hmotnosti moderních notebooků jsou už na hodně nízkých hodnotách. Nedávno jsme tu měli např. 16" Lenovo, které má pod 1 kg. Dnes se podíváme na ještě většího extrémistu. Společnost Fujitsu totiž představila notebook FMV UX-K3, který má 14" displej a hmotnost jen 634 gramů. Toho se dosáhlo několika kroky. Ten zajímavější je v materiálech, jde totiž o směs karbonu a hořčíkovo-lithiových slitin. Šasi je tak velmi lehké a odolné. Druhý krok už tak zajímavý není, spíše naopak. Výrobce totiž použil jen maličkou a lehkou 31Wh baterii. Ta má dle Fujitsu vydržet na 7 hodin přehrávání videa. 65W adaptér s USB-C je také lehký, váží 150 gramů.
Hardwarově pochopitelně nejde o žádného rychlíka, máme tu 12jádrový procesor Intel Core Ultra 7 255U (2P+8E+2LPE) s maximální frekvencí omezenou na 4,8 GHz (standardní 255U má 5,2 GHz). K tomu dostaneme 16 GB RAM a 512GB SSD. Monitor má IPS panel s rozlišením 1920×1200 pixelů a maximálním jasem 400 nitů. Notebook dále podporuje Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, má dva porty USB-A (plus USB-C, kterým se může nabíjet), HDMI, Ethernet (RJ-45), 3,5mm audio jack a čtečku karet microSD, nechybí ani 1080p webkamera s bezpečnostní krytkou. Přítomnost portu pro síťové rozhraní ale dává tušit, že nebude až tak extrémně tenký, jak extrémní je jeho hmotnost, má 17,6 mm. V prodeji je nicméně jen v Japonsku za cenu 280,28 tisíc jenů (cca 38 tisíc Kč v kurzovém přepočtu).
Zdroj: gizmochina.com