Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Ostatní
>
Mobilní zařízení
>
Notebooky
>
Fujitsu

14" notebook Fujitsu váží jen 634 gramů. Mohou za to materiály i miniaturní baterka

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
14" notebook Fujitsu váží jen 634 gramů. Mohou za to materiály i miniaturní baterka
Nejlehčím 14" notebookem na světě se stává nový Fujitsu FMV UX-K3. Váží pouhých 634 gramů díky pokrokovým materiálům, bohužel tu jsou i ústupky. Odnesla to např. velikost baterie.
Reklama
Hmotnosti moderních notebooků jsou už na hodně nízkých hodnotách. Nedávno jsme tu měli např. 16" Lenovo, které má pod 1 kg. Dnes se podíváme na ještě většího extrémistu. Společnost Fujitsu totiž představila notebook FMV UX-K3, který má 14" displej a hmotnost jen 634 gramů. Toho se dosáhlo několika kroky. Ten zajímavější je v materiálech, jde totiž o směs karbonu a hořčíkovo-lithiových slitin. Šasi je tak velmi lehké a odolné. Druhý krok už tak zajímavý není, spíše naopak. Výrobce totiž použil jen maličkou a lehkou 31Wh baterii. Ta má dle Fujitsu vydržet na 7 hodin přehrávání videa. 65W adaptér s USB-C je také lehký, váží 150 gramů.
 
Hardwarově pochopitelně nejde o žádného rychlíka, máme tu 12jádrový procesor Intel Core Ultra 7 255U (2P+8E+2LPE) s maximální frekvencí omezenou na 4,8 GHz (standardní 255U má 5,2 GHz). K tomu dostaneme 16 GB RAM a 512GB SSD. Monitor má IPS panel s rozlišením 1920×1200 pixelů a maximálním jasem 400 nitů. Notebook dále podporuje Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, má dva porty USB-A (plus USB-C, kterým se může nabíjet), HDMI, Ethernet (RJ-45), 3,5mm audio jack a čtečku karet microSD, nechybí ani 1080p webkamera s bezpečnostní krytkou. Přítomnost portu pro síťové rozhraní ale dává tušit, že nebude až tak extrémně tenký, jak extrémní je jeho hmotnost, má 17,6 mm. V prodeji je nicméně jen v Japonsku za cenu 280,28 tisíc jenů (cca 38 tisíc Kč v kurzovém přepočtu).
 

Reklama
Reklama
Diskuze (3)|Další z rubriky:
Ovladač Hyperkin Competitor pro Xbox vás překvapí hned po prvním doteku
Ovladač Hyperkin Competitor pro Xbox vás překvapí hned po prvním doteku
Včera, PR článek
EU chce omezit sociální sítě a AI mladistvým do 16 let
EU chce omezit sociální sítě a AI mladistvým do 16 let
26.10.2025, Milan Šurkala30
OpenAI uvádí nový prohlížeč ChatGPT Atlas, ve velkém využije AI
OpenAI uvádí nový prohlížeč ChatGPT Atlas, ve velkém využije AI
23.10.2025, Milan Šurkala2
BenQ uvádí 4K projektory TK705i a TK705STi s 3000 ANSI lumeny
BenQ uvádí 4K projektory TK705i a TK705STi s 3000 ANSI lumeny
9.10.2025, Milan Šurkala1
Reklama
reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Ovladač Hyperkin Competitor pro Xbox vás překvapí hned po prvním doteku
Ovladač Hyperkin Competitor pro Xbox vás překvapí hned po prvním doteku
Včera, PR článek
Sunwoda zahajuje výrobu solid-state akumulátorů se 400 Wh/kg, otestovala i s 520 Wh/hg
Sunwoda zahajuje výrobu solid-state akumulátorů se 400 Wh/kg, otestovala i s 520 Wh/hg
Včera, Milan Šurkala2
Micron začal dodávat 192GB paměťové moduly SOCAMM2
Micron začal dodávat 192GB paměťové moduly SOCAMM2
Včera, Milan Šurkala
Intel 14A vypadá slibně, jeho vývoj jde lépe než u 18A
Intel 14A vypadá slibně, jeho vývoj jde lépe než u 18A
27.10.2025, Milan Šurkala27
Samsung uvádí profi VR headset Galaxy XR za 1799 USD
Samsung uvádí profi VR headset Galaxy XR za 1799 USD
27.10.2025, Milan Šurkala3
Spotify se dohodlo s hudebními nakladatelstvími na zodpovědeném využití AI
Spotify se dohodlo s hudebními nakladatelstvími na zodpovědeném využití AI
26.10.2025, Milan Šurkala1
EU chce omezit sociální sítě a AI mladistvým do 16 let
EU chce omezit sociální sítě a AI mladistvým do 16 let
26.10.2025, Milan Šurkala30
Samsung poodhalil paměti HBM4E, dosahují rychlosti 13 Gbps
Samsung poodhalil paměti HBM4E, dosahují rychlosti 13 Gbps
25.10.2025, Milan Šurkala