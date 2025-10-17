Aktuality  |  Články  |  Recenze
14palcový Apple MacBook Pro dostává procesor M5 a až 24hodinovou výdrž

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
14palcový Apple MacBook Pro dostává procesor M5 a až 24hodinovou výdrž
Apple uvedl nejen nový procesor M5, ale také produkty, ve kterých je použit. Jedním z nich je aktualizovaný 14" MacBook Pro. Ten dosahuje až 24hodinové výdrže na baterii.
Menší 14" varianta notebooku Apple MacBook Pro dostává nově základní procesor Apple M5, který byl představen před pár dny. Ten má 10jádrové CPU, 10jádrové GPU a 16jádrový Neural Engine. Díky jednotkám Neural Accelerator v každém GPU jádře má nyní mnohem vyšší výkon pro AI, který je 3,5krát vyšší než u M4. I běžný grafický výkon šel nahoru, a to o 60 %, v případě CPU a vícevláknového výkonu to bylo o zhruba 20 %. Zvýšená propustnost paměti na 150 GB/s pomáhá i rychlejšímu načítání LLM, nicméně je potřeba brát v potaz, že základní verze notebooku má jen 16 GB jednotné paměti (i to je sice podstatně více než 8 GB, které měly ještě nedávno, na hraní si s AI to ale není příliš vysoká kapacita). Maximem je pak 32 GB paměti pro verzi s procesorem M4 (stále se nabízí se staršími M4 Pro a M4 Max a možností větší RAM, a to až do kapacity 128 GB).
 
Apple MacBook Pro 14" M5
 
Dalším vylepšením je dvojnásobně tak rychlé SSD, jehož kapacita začíná na 512 GB, zakoupit je ale možné až 4TB verzi (za tučný příplatek 36 tisíc Kč). Apple u notebooku dále vyzdvihuje displej Liquid Retina XDR (ten má 14,2" úhlopříčku a rozlišení 3024×1964 pixelů), 12MPx kameru Center Stage, šest reproduktorů, přítomnost Apple Intelligence. 
 
Podle výrobce je nyní se 72,4Wh baterií možné 24 hodin streamovat video nebo 16 hodin prohlížet web pomocí bezdrátového připojení. K nabíjení notebooku je potřeba alespoň 60W nabíječka, je možné ale využít rychlonabíjení s až 96 W. Najdeme tu port HDMI, SDXC, 3,5mm audio jack a nabíjecí port MagSafe, dále jsou zde tři porty USB-C (Thunderbolt 4). Notebooky podporují Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3. Rozměry činí 31,26×22,12×1,55 cm a váží 1,55 kg. 
 
Apple MacBook Pro 14" M5
 
Pokud jde o cenu, základní model s M5, 16 GB jednotné paměti a 512GB SSD vyjde na 45.990 Kč s DPH. 24GB paměť znamená příplatek 6.000 Kč, 32GB paměť je 12.000 Kč navíc (tedy 6.000 Kč oproti 24 GB). Velké příplatky jsou také u SSD, to je už u Applu tradicí. Z 512 GB na 1 TB to znamená 6.000 Kč navíc, 2TB SSD je 18.000 Kč a 4TB SSD pak šílených 36.000 Kč navíc proti základní 512GB variantě.
 
V základu není žádný nabíjecí adaptér a nedá se společně dokoupit k základní variantě, pouze zvlášť (v balení je nabíjecí kabel Magsafe). Když přidáte větší kapacitu RAM nebo SSD, pak si za 1.790 Kč můžete koupit 70W USB-C adaptér, případně za 2.290 Kč výkonnější 96W. Faktem nicméně je, že základní model je nyní o 4.000 Kč levnější než byl s M4 (ten začínal na 49.990 Kč). Ve výsledku tak i s příplatkovým adaptérem bude o 2210 Kč levněji než doposud a pokud už nějaký ten výkonný nabíjecí adaptér máte, můžete dost ušetřit.
 
Zdroj: apple.com

