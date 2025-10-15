Apple představuje 10jádrový procesor M5, v hlavní roli je výkon pro AI
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Apple představuje novou generaci procesorů M5, kterou najdeme v brýlích Apple Vision, Macboooku Pro i iPadu Pro. Hlavní roli zde hrají vylepšení pro AI.
Dlouho se mluvilo o tom, že by se v říjnu měl představit nový mobilní procesor Apple M5 a dnes to nastalo. Tento 3nm procesor má 10 jader CPU (konfigurace 4P+6E) se zhruba 15 % vyšším vícevláknovým výkonem a inovované 10jádrové GPU. Tam se udály největší změny, neboť stejně jako u čipu A19 Pro tu máme významnou změnu v GPU jádrech, kde každé z nich má svůj vlastní Neural Accelerator, tedy čip pro běh algoritmů AI. Ve výsledku tak GPU nabídne 4krát vyšší AI výkon než GPU v předchozí generaci M4 (proti M1 je to dokonce 6násobek). To ale není vše, lepší jsou i standardní Neural Acceleratory.
GPU ale také dostalo lepší ray-tracing jednotky, které v RT navyšují výkon GPU o slušných 45 %. I běžný rastrovací grafický výkon je lepší, oproti M4 se navýšil o 30 %, proti M1 je GPU výkonnější dokonce 2,5násobně. Máme tu dynamickou mezipaměť druhé generace a zapracovalo se také na paměťové propustnosti, která se zvýšila o skoro 30 % na výsledných 153 GB/s. Procesor Apple M5 je k dispozici se 16, 24 nebo 32 GB jednotné paměti. Podporována jsou rozhraní Core ML, Metal Performance Shaders a Metal 4, je možné také programovat Neural Acceleratory pomocí Tensor API ve frameworku Metal 4. Nový procesor najdeme nejprve v brýlích Apple Vision, Macboooku Pro a tabletu iPad Pro.
