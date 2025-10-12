Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Procesory
>
TSMC

2nm čipy TSMC budou proti 3nm jen o 10–20 % dražší, ale to proto, že 3nm už podražily

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
2nm čipy TSMC budou proti 3nm jen o 10–20 % dražší, ale to proto, že 3nm už podražily
Nová 2nm výroba čipů u TSMC měla být o 50 % dražší než v případě 3nm procesu. Nakonec to bude jen 10-20 %. Není to ale dobrá zpráva, spíše naopak.
Reklama
Výrobní cena waferů pomocí nových procesů stále stoupá a při přechodu z 3nm na 2nm proces se u TSMC předpokládal zhruba 50% skok z 20-22 na 30 tisíc USD za wafer. Nyní se objevila zpráva, že by to nakonec mohlo být jen 10-20 %. Bohužel matematika tohoto počítání je hodně zákeřná, neboť tohoto se dá dosáhnout v zásadě dvěma způsoby (pokud se nebavíme o kombinaci), a v tomto případě je to ta horší varianta. Tou lepší variantou by bylo, kdyby to bylo opravdu oněch 10-20 % od původních cen, tedy 22-26 tisíc USD. Takové štěstí ale mít nebudeme. Zde je to tím druhým způsobem, že předpokládaná cílová cena pro 2nm proces se nezměnila, nicméně výchozí číslo, od kterého se tato procenta počítají, se zvýšilo. V poslední době totiž dramaticky vzrostla cena výroby pomocí 3nm procesu. 
 
Nedávno jsme tu měli zprávu, že už za samotný N3P platí firmy o nějakých 16-24 % více než za N3E. Nejnovější čísla pak mluví o tom, že N3E už dávno není za 20 tisíc, ale za 25 tisíc USD na wafer, a N3P vyjde dokonce na 27 tisíc USD. Skok na 30 tisíc procesu N2 by tak byl opravdu místo zhruba 50 % jen okolo 10-20 %, ačkoli samotná cena procesu by se nezměnila. Ve výsledku tak něco, co na první pohled vypadá pozitivně (snížení nárůstu cen), vůbec pozitivní není. Cena pro 2nm proces se nesnížila a ještě "jako bonus" máme dražší už i 3nm čipy.
 
Nyní je ale také otázkou, co s tímto udělají nová celní válka mezi Čínou a USA. Čína totiž nedávno ohlásila výrazné omezení exportu kovů vzácných zemin, což se týká i produktů pomocí nich vyráběných, a to výrazně ovlivňuje i výrobu čipů na Tchaj-wanu. Pro TSMC by to tak mohlo znamenat i zákaz exportu zde vyrobených čipů, nebudou-li všechny licence v pořádku. Čína se na celosvětové produkci těchto kovů podílí z 90 %. 
 
Zdroj: wccftech.com, ilustrační foto (autor: Briáxis F. Mendes (孟必思), CC BY-SA 4.0, přes Wikimedia Commons)

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
Intel Panther Lake přichází s až 16 jádry a výrobou CPU části procesem 18A
Intel Panther Lake přichází s až 16 jádry a výrobou CPU části procesem 18A
Včera, Milan Šurkala1
Evropský SiPearl uvádí procesor Athena1 s až 80 jádry se zaměřením na bezpečnost
Evropský SiPearl uvádí procesor Athena1 s až 80 jádry se zaměřením na bezpečnost
10.10.2025, Milan Šurkala
Továrna Intel Fab 52 v provozu, spouští výrobu čipů s procesem Intel 18A
Továrna Intel Fab 52 v provozu, spouští výrobu čipů s procesem Intel 18A
10.10.2025, Milan Šurkala6
Bezpečnostní funkce Intel SGX i AMD SEV-SNP napadeny, chce to ale fyzický přístup
Bezpečnostní funkce Intel SGX i AMD SEV-SNP napadeny, chce to ale fyzický přístup
6.10.2025, Milan Šurkala4
Reklama
reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Galax uvádí jednoslotovou GeForce RTX 5060 Ti, napájí se 8pinem
Galax uvádí jednoslotovou GeForce RTX 5060 Ti, napájí se 8pinem
Dnes, Milan Šurkala
Intel Panther Lake přichází s až 16 jádry a výrobou CPU části procesem 18A
Intel Panther Lake přichází s až 16 jádry a výrobou CPU části procesem 18A
Včera, Milan Šurkala1
Ferrari Elettrica: 122kWh baterie a články s 305 Wh/kg posílají značku do elektrické éry
Ferrari Elettrica: 122kWh baterie a články s 305 Wh/kg posílají značku do elektrické éry
Včera, Milan Šurkala16
Evropský SiPearl uvádí procesor Athena1 s až 80 jádry se zaměřením na bezpečnost
Evropský SiPearl uvádí procesor Athena1 s až 80 jádry se zaměřením na bezpečnost
10.10.2025, Milan Šurkala
AMD a Sony představují nové technologie pro GPU v herních konzolích
AMD a Sony představují nové technologie pro GPU v herních konzolích
10.10.2025, Milan Šurkala1
Továrna Intel Fab 52 v provozu, spouští výrobu čipů s procesem Intel 18A
Továrna Intel Fab 52 v provozu, spouští výrobu čipů s procesem Intel 18A
10.10.2025, Milan Šurkala6
BenQ uvádí 4K projektory TK705i a TK705STi s 3000 ANSI lumeny
BenQ uvádí 4K projektory TK705i a TK705STi s 3000 ANSI lumeny
9.10.2025, Milan Šurkala1
Tesla za 25.000 USD "je zde" o 50 % dráž, než bylo slibováno: oholené Modely 3 a Y
Tesla za 25.000 USD "je zde" o 50 % dráž, než bylo slibováno: oholené Modely 3 a Y
8.10.2025, Milan Šurkala18