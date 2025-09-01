Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Procesory

2nm proces japonské společnosti Rapidus prý hustotou překonává TSMC

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
2nm proces japonské společnosti Rapidus prý hustotou překonává TSMC
O společnosti Rapidus z Japonska se v souvislosti s výrobními procesy příliš často nemluví, podle posledních informací by ale hustotou tranzistorů měla překonat i TSMC.
Reklama
Na poli výrobních procesů máme především jednoho hráče, společnost TSMC. Ta chystá svůj nový 2nm proces N2, konkurovat jí chtějí ale i společnosti Intel s procesem 18A a Samsung s SF2. I když to vypadá, že jde především o hru jednoho hráče, své chtějí říci i Japonci. Společnost Rapidus totiž rovněž vyvíjí 2nm proces a podle posledních informací by mohla i zavedenou trojku v některých detailech překonat. Tato firma sice zatím stojí na pokraji mediálního zájmu (psali jsme o ní loni v souvislosti s instalací 2nm EUV systémů od ASML), nicméně to neznamená, že by nemohla překvapit. Jak pravděpodobné to je, to už nechám na posouzení každého z vás, nicméně my se nyní podíváme na poslední data, která se objevila na internetu.
 
Ta se týkají hustoty tranzistorů, tedy počtu tranzistorů na jednotku plochy. Podle příspěvku na sociální síti X má dnešní proces Intel 3 hustotu 140,35 MTr/mm2 (MTR - miliony tranzistorů), přičemž nový Intel 18A by to měl dostat na 184,21 MTr/mm2. To je jen o chloupek více než nynější Samsung SF3 se 182,75 MTr/mm2 (data pro SF2 nemáme). Už dnešní 3nm procesy od TSMC jsou na tom lépe než to, čeho by podle těchto informací měl dosáhnout Intel, a to u N3E/P konkrétně 214,7 MTr/mm2, u N3B se mluví dokonce o 229,01 MTr/mm2 . Nepředpokládá se však, že by TSMC N2 měl tuto hranici nějak výrazněji posunout, zde se zmiňuje 236,17 MTr/mm2. Nejlépe by na tom ale právě měla být ona ne až tak dobře známá japonská společnost s procesem Rapidus 2HP. Ten by měl být dokonce ještě o chloupek lepší než N2, a to s hustotou 237,31 MTr/mm2. 
 
Tyto hodnoty jsou dány ale také tím, že TSMC i Rapidus se soustředí na co největší hustotu tranzistorů, zatímco Intel tento parametr nemá s tak vysokou důležitostí a chtěl by se soustředit především na poměr výkonu a spotřeby, i když čipy budou vzhledem k počtu tranzistorů větší než u konkurence. To pochopitelně ale také znamená, že se jich na wafer vejde méně, a to může mít negativní vliv na cenu.
 

Reklama
Reklama
Diskuze (6)|Další z rubriky:
Nvidia uvedla Jetson AGX Thor Developer Kit pro AI, má CUDA GPU a 14jádrový procesor ARM
Nvidia uvedla Jetson AGX Thor Developer Kit pro AI, má CUDA GPU a 14jádrový procesor ARM
Dnes, Milan Šurkala
Konzole Valve Fremont bude mít asi starší 6jádrový Zen 4 a Radeon RX 7600
Konzole Valve Fremont bude mít asi starší 6jádrový Zen 4 a Radeon RX 7600
29.8.2025, Milan Šurkala
Intel poodhalil serverový procesor Clearwater Forest se 288 E-Core
Intel poodhalil serverový procesor Clearwater Forest se 288 E-Core
28.8.2025, Milan Šurkala7
Do střední třídy míří Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 s taktem 2,7 GHz
Do střední třídy míří Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 s taktem 2,7 GHz
27.8.2025, Milan Šurkala
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
BYD zkouší 1200V architekturu baterií, jeho U9 překonal elektrický rekord se 472,41 km/h
BYD zkouší 1200V architekturu baterií, jeho U9 překonal elektrický rekord se 472,41 km/h
Dnes, Milan Šurkala3
LG představuje 5K ultra-širokoúhlý 32:9 monitor UltraWide 49U950A-W
LG představuje 5K ultra-širokoúhlý 32:9 monitor UltraWide 49U950A-W
Dnes, Milan Šurkala
Nvidia uvedla Jetson AGX Thor Developer Kit pro AI, má CUDA GPU a 14jádrový procesor ARM
Nvidia uvedla Jetson AGX Thor Developer Kit pro AI, má CUDA GPU a 14jádrový procesor ARM
Dnes, Milan Šurkala
Mladí vystudovaní programátoři mají problém s hledáním práce, nahrazuje je AI
Mladí vystudovaní programátoři mají problém s hledáním práce, nahrazuje je AI
Včera, Milan Šurkala21
YouTube tajně edituje některá Shorts videa pomocí AI bez svolení autorů, vypadají uměle
YouTube tajně edituje některá Shorts videa pomocí AI bez svolení autorů, vypadají uměle
30.8.2025, Milan Šurkala5
GeForce RTX 5080 skoro za cenu RTX 5090: Asus nabízí Astral Dhabab Core za 1899 USD
GeForce RTX 5080 skoro za cenu RTX 5090: Asus nabízí Astral Dhabab Core za 1899 USD
30.8.2025, Milan Šurkala7
Situace se otáčí. USA chtějí Číně dodávat AI čipy, ale ta je už nechce. Nvidia H20 má ban
Situace se otáčí. USA chtějí Číně dodávat AI čipy, ale ta je už nechce. Nvidia H20 má ban
29.8.2025, Milan Šurkala14
Robot Spot od Boston Dynamics nyní umí salto vzad
Robot Spot od Boston Dynamics nyní umí salto vzad
29.8.2025, Milan Šurkala1