3D V-Cache v mobilních CPU: AMD oficiálně uvedlo Ryzen 9 7945HX3D se 144 MB cache

Některé obchody před pár dny zveřejnily záznamy o notebooku Asus ROG Strix Scar 17, kde se objevil dosud neznámý procesor. To dávalo tušit, že nejde jen o nějakou zákulisní informaci, která možná bude a možná nebude pravdivá, ale o něco, co se během několika dní s vysokou pravděpodobností hraničící s jistotou objeví. A tak se také stalo. Nový mobilní Ryzen s 3D V-Cache je tady. Objevil se ve výše zmíněném notebooku. Tento procesor spadá do řady Dragon Range, jde tedy o mobilní čip se dvěma CCD (každé 71 mm2) a jedním chipletem I/O (122 m2). Nejde tedy o monolitické APU jako u Phoenixu. Máme tu 16 jader a schopnost zpracovat až 32 vláken najednou díky tradiční technologii SMT.

Procesor má základní takt jen 2,3 GHz, což pomáhá udržet TDP na akceptovatelné úrovni 55 W. Ta je konfigurovatelná v rozsahu 55 až 75 W. Maximální frekvence jader činí 5,4 GHz. Ryzen 9 7945HX3D má 1 MB L1 cache, 16 MB L2 cache (1 MB na jádro) a celkem 128 MB L3 cache (64 MB standardní L3 cache a 64 MB 3D V-Cache). Přidání 3D V-Cache by mělo dopomoci zvýšit především herní výkon, což je u herního notebooku věc, která se náramně hodí. Zajímavostí je informace, že zatímco u procesorů se 70W TDP by 3D V-Cache měla přinést o 11 % vyšší výkon (v Shadow of the Tomb Raider v 1080p High), u procesorů se 40W TDP by 3D V-Cache měla přinášet dokonce o 23 % vyšší výkon. Jinak řečeno, čím více seškrcená spotřeba, tím větší vliv přídavné cache paměti na výkon. V průměru by Ryzen 9 7945HX3D měl být ve hrách o 15 % výkonnější než Ryzen 9 7945HX.



Podporovány jsou profily AMD EXPO i technologie Precision Boost 2 Overdrive, určen je do mobilního Socketu FL1. Max. teplota Tjmax činí 89 °C. Procesor podporuje sběrnici PCIe 5.0 v počtu max. 28 linek, zvládá nanejvýš paměti DDR5-5200. Máme tu také podporu USB-C 3.2 Gen2 10 Gbps pro 4 porty a jeden USB 2.0. Procesor je vybaven i slabým grafickým čipem AMD Radeon 610M s 2 CU a taktem 2200 MHz. Zde je ale v podstatě jasné, že veškeré notebooky s tímto procesorem bude vybaveny dedikovaným grafickým čipem.