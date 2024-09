6jádrový AMD Ryzen 5 7600X3D ve hrách překonává 9700X, jak si stojí proti dalším?

AMD Ryzen 5 7600X3D na vybraných trzích (konkrétně u jednoho amerického a jednoho německého prodejce). Novinka má o 600 MHz nižší takty než Ryzen 5 7600X, tedy 4,1 GHz v základu a 4,7 GHz v Boostu. Zejména hernímu výkonu by ale měla výrazně dopomáhat velká 64MB 3D V-Cache, která kapacitu cache 3. úrovně posouvá na celkových 96 MB. Na serveru Je tomu jen pár dní , co se objevil nový 6jádrový herní procesorna vybraných trzích (konkrétně u jednoho amerického a jednoho německého prodejce). Novinka má o 600 MHz nižší takty než Ryzen 5 7600X, tedy 4,1 GHz v základu a 4,7 GHz v Boostu. Zejména hernímu výkonu by ale měla výrazně dopomáhat velká 64MB 3D V-Cache, která kapacitu cache 3. úrovně posouvá na celkových 96 MB. Na serveru PCGamesHardware.de se objevily i testy tohoto procesoru, přičemž tu máme celkově několik zajímavých faktů.

Je potřeba mít na paměti, že bylo tetováno ještě se starou verzí Windows 11 bez opravy predikce skoků, která zvyšuje výkon především ve hrách (a to až o 10-11 %). Herní výkony AMD tak vzájemně mezi sebou po aplikaci opravy budou pravděpodobně stále dost podobné, to už úplně neplatí ve srovnání AMD vs Intel, i když i tam se ukázalo, že v některých hrách může aktualizace pomoci také procesorům Intel. Na aplikační testy by oprava moc vliv mít neměla (ať u ve srovnání nové AMD vs starší AMD nebo AMD s Intel).



Pokud jde o herní výkon, ve zvoleném výběru se novému 7600X3D hodně dařilo. Jedná se o jeden z nejvýkonnějších herních procesorů. Např. 8jádrový nový Ryzen 7 9700X má 94 % jeho výkonu, překonává i Ryzen 9 9950X s 90 % a také první procesor s 3D V-Cache, 8jádrový Ryzen 7 5800X3D (93 %). Na druhou stranu je docela logické, že prvenství si nadále drží Ryzen 7 7800X3D s vyššími takty, ten je na 109 %. Faktem nicméně je, že nové herní AMD ve hrách překonávají všechny Intely od Core i5-13600K výše (13600K, 13700K, 13900K, 14600K, 14700K i 14900K), jde ale jen o jednotky procent. Dále se budeme věnovat srovnání s moderními procesory Ryzen 7000+ a Core 13. generace a novější.



klikněte pro více grafů na pcgameshardware.de

Pokud jde o výkon v aplikacích daných 6 vybranými benchmarky (to není zas až tak průkazný vzorek), tak zde se nový Ryzen 5 7600X3D pochopitelně dost propadá. Nízký počet jader (a vláken) spolu s nižší frekvencí znamenají poměrně slabý výkon. 8jádrový Ryzen 7 7800X3D tak nyní dosahuje rovnou 123 % jeho výkonu (tedy +23 %), 8jádrový Ryzen 7 9700X je pak dokonce na 142 %. Nejvýkonnější Ryzen 9 9950X si připisuje 213 % jeho výkonu. Pokud jde o srovnání s Intelem, 7600X3D je v aplikacích lehce nad Core i5-14400 (94 %), pak už ho překonává kde co, např. Core i5-14600 je na 116 %.



Zajímavé je to ale také se spotřebou. Ryzen 5 7600X3D ve hrách potřeboval jen 48 W, což je velmi pěkná hodnota. Pro zajímavost, 9700X si bere 83 W, 7800X3D pak 57 W. Herní efektivita je tak doslova extrémní, dosahuje 2,42 fps na watt. Druhý Ryzen 7 7800X3D je na nějakých 2,23 fps/W a nejlepší novější Intel, Core i5-14600, je jen na 1,5 fps na watt. V případě K-čkových moderních procesorů je to pak Core i5-13600K s pouhými 1,14 fps na watt.

Podíváme-li se totiž na výše zmíněných 6 Intelů (13600K+), tak ty pokrývají rozsah 102 až 127 W, jsou tedy výrazně horší. Jejich efektivita je jen okolo 0,96-0,99 fps/W. Na druhou stranu vidíme, že se ve hrách pohybují kolem své základní spotřeby PBP a k MTP se ani nepřiblíží. Modely s nejvyššími počty jader berou u AMD i Intelu ve hrách pro mnohé překvapivě docela podobně (7900X a výše je na 101-109 W, Core i7-13700K a výše je na 114-127 W). Z moderních procesorů je na tom s efektivitou ve hrách nejhůře Ryzen 9 9950X s pouhými 0,88 fps/W. Je dobře známo, že hrám vysoký počet jader neprospívá (lépe řečeno, výkon s jejich navýšením moc neroste, pokud vůbec), tam se neprojeví tolik jako navýšená spotřeba. I proto jsou na tom vlajkové lodě Intelu i AMD s efektivitou ve hrách tak mizerně, a proto 7600X3D tak září.







Ještě o něco zajímavější je to ale v aplikacích. Tam je nový 7600X3D s 55 W nejúspornějším testovaným procesorem. 9700X je na 86 W a 7800X3D pak na 75 W. Výše uvedené Intely 13600K+ pokrývají rozsah 150 až 180 W, jenže to se bavíme o modelech s mnohem větším počtem jader (Core i5-14400 nebo 14600 jsou např. jen na 73-78 W). Přesto je tu jedna zajímavost. Spousta lidí tvrdí, jak Intely berou násobky toho, co AMD. Zde se ukázalo, že to neplatí ani pro vlajkové lodě Intelu, což je paradoxní, protože u nich lidé na vysokou spotřebu nadávají nejvíce. V benchmarcích si zde 24jádrové/32vláknové Intely 13900K a 14900K vzaly 174-178 W (v průměru zdaleka nepřesáhly svou MTP, je možné, že byly provozovány na úspornějším profilu), zatímco 16jádrové/32vláknové Ryzeny 7950X a 9950X byly na 182-187 W, tedy dokonce výše než Intel.