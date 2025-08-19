96jádrový AMD Threadripper 9995WX rozběhne 400 původních Doomů najednou
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX je 96jádrová bestie s obrovským výkonem. Zvládá rozběhnout např. 400 instancí původní hry Doom. Nebo 8krát Crysis.
AMD má v nabídce velmi výkonné procesory Ryzen Threadripper pro pracovní stanice. Vrcholem je 96jádrový model Threadripper PRO 9995WX. Tento model má v základu 2,5 GHz, nicméně Boost na jednom jádře může dosáhnout až 5,4 GHz. A v základu počítejte s 350W TDP. Pokud byste však procesor extrémně přetaktovali, počítejte klidně i s kilowattem. Tento procesor otestovali na YouTube kanále Level1Techs, kde byl použit v sestavě se dvěma kartami NVIDIA RTX Pro 6000. Celkově tu bylo 256 GB RAM a 192 GB VRAM.
Autor videa zkusil spustit zhruba 100 instancí hry Doom najednou a počítač běžel bez problémů. On původní Doom zas tak náročný není, běžel i na 386, nicméně 100 i tak nenáročných her současně není málo. Když začal využíval virtuální stroje, pustil čtyři VM a v každém z nich 100 těchto her, čímž se dostal na 400 současně puštěných Doomů. Počítač to bez škobrtnutí zvládal i nadále. Zajímavostí bylo to, když testoval Cinebench R24 a dostal asi o 500 bodů méně, než očekával. Vysvětlení se záhy našlo, na pozadí stále běžela stovka Doomů, aniž by to poznal na výkonu.
A pochopitelně se nezapomnělo ani na obligátní otázku z dob dávno minulých... běží na tom Crysis? Kupodivu ne. Ne, že by to bylo slabé, ale příliš silné. Crysis padá při velkém množství VRAM, a tak jich musel spustit 8 najednou. S 24 GB VRAM pro každou instanci se to už rozběhlo. Jen ještě zajímavost. Pokud byste si 9995WX chtěli koupit, jen pro procesor si připravte 300 tisíc Kč s DPH.
