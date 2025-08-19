Aktuality  |  Články  |  Recenze
96jádrový AMD Threadripper 9995WX rozběhne 400 původních Doomů najednou

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
96jádrový AMD Threadripper 9995WX rozběhne 400 původních Doomů najednou
AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX je 96jádrová bestie s obrovským výkonem. Zvládá rozběhnout např. 400 instancí původní hry Doom. Nebo 8krát Crysis.
AMD má v nabídce velmi výkonné procesory Ryzen Threadripper pro pracovní stanice. Vrcholem je 96jádrový model Threadripper PRO 9995WX. Tento model má v základu 2,5 GHz, nicméně Boost na jednom jádře může dosáhnout až 5,4 GHz. A v základu počítejte s 350W TDP. Pokud byste však procesor extrémně přetaktovali, počítejte klidně i s kilowattem. Tento procesor otestovali na YouTube kanále Level1Techs, kde byl použit v sestavě se dvěma kartami NVIDIA RTX Pro 6000. Celkově tu bylo 256 GB RAM a 192 GB VRAM. 
 
 
Autor videa zkusil spustit zhruba 100 instancí hry Doom najednou a počítač běžel bez problémů. On původní Doom zas tak náročný není, běžel i na 386, nicméně 100 i tak nenáročných her současně není málo. Když začal využíval virtuální stroje, pustil čtyři VM a v každém z nich 100 těchto her, čímž se dostal na 400 současně puštěných Doomů. Počítač to bez škobrtnutí zvládal i nadále. Zajímavostí bylo to, když testoval Cinebench R24 a dostal asi o 500 bodů méně, než očekával. Vysvětlení se záhy našlo, na pozadí stále běžela stovka Doomů, aniž by to poznal na výkonu.
 
A pochopitelně se nezapomnělo ani na obligátní otázku z dob dávno minulých... běží na tom Crysis? Kupodivu ne. Ne, že by to bylo slabé, ale příliš silné. Crysis padá při velkém množství VRAM, a tak jich musel spustit 8 najednou. S 24 GB VRAM pro každou instanci se to už rozběhlo. Jen ještě zajímavost. Pokud byste si 9995WX chtěli koupit, jen pro procesor si připravte 300 tisíc Kč s DPH.
 

