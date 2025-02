Adobe uvedl generativní AI Firefly Video, první testy ale hýří kritikou na výkon i cenu

Adobe přišel se systémem pro video nazvaný nepřekvapivě Firefly Video, který je v betaverzi, přesto je už nyní placený. A jak se zdá, na software, jakým je např. Generativní AI pro statický obraz existuje už nějaký ten pátek a některé systémy jsou opravdu hodně dobré. Oceňovaný je zejména systém Midjourney. Adobe sice má ve svých produktech už roky AI systém Sensei, nicméně generativní AI jako taková přišla až později v podobě systému Firefly. A je bohužel nutno říci, že k nejlepším rozhodně nepatří. I když ji zde občas využíváme pro ilustrační snímky, jen málokdy je lepší než např. OpenAI DALL-E 3 v Image Designeru od Microsoftu (nicméně i to se občas děje). Nynípřišel se systémem pro video nazvaný nepřekvapivě, který je v betaverzi, přesto je už nyní placený. A jak se zdá, na software, jakým je např. OpenAI Sora , nemá.

V předběžném přístupu, který končí 15. března 2025, jsou k dispozici dva různé plány. Adobe Firefly Standard vyjde na 11,17 EUR měsíčně (9,99 USD v USA), resp. 111,84 EUR ročně. Obsahuje 2000 měsíčních generativních kreditů, což by v případě, že byste generovali jen video, mělo stačit na 20 videí o délce 5 sekund v rozlišení 1080p (kredity pochopitelně můžete použít i pro statický obraz). Umožní to také překlad 6 minut audia a videa. Plán rovněž obsahuje 100 GB cloudového úložiště.

Dále tu máme Adobe Firefly Pro s cenou 33,54 EUR měsíčně (29,99 USD v USA), resp. 335,53 EUR za roční předplacení. Tady je k dispozici 7000 generativních kreditů, což zvládne 70 vygenerovaných videosekvencí, resp. 23 minut překladu audia a videa.

Firefly Video dokáže vytvářet video z textového příkazu, možné je ale také předhodit mu fotografii, kterou se pak snaží přetvořit do videa. První testy ale neukazují příliš dobré výsledky a je vidět, že Adobe má s generativní AI potíže ve statickém obraze i v mnohem obtížnějším videu, což asi nepřekvapí. Většina lidí se shoduje na tom, že software není ani zdaleka v takové fázi, aby si za něj Adobe mohl účtovat peníze. Občas sice vygeneruje pěkné výsledky, ale to se v kreditech nezohledňuje, počítají se i neúspěšné kreace a takových je bohužel většina. Známý fotograf Tony Northrup to nedávno otestoval a předplatné prozatím ruší. Z celé série testů byl spokojen jen se zhruba dvěma videi.