OpenAI spustila komerčně dostupnou verzi generativní AI pro video, Sora

Před několika dny spustila společnostsvé nové předplatné ChatGPT Pro . To mnohé překvapilo svou velmi vysokou cenou 200 USD měsíčně, což je 10násobek toho, co stojí ChatGPT Plus. Tento plán ale přináší všechny moduly od OpenAI, kam se v těchto dnech dostala i, kterou už nějakou dobu známe jako Sora. Ta byla prozatím dostupná jen omezené skupině uživatelů, nicméně nyní se stává široce komerčně dostupnou pro předplatitele plánů Plus i Pro jako model. Liší se však svými schopnostmi.