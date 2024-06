Airiva začne testovat své větrné ploty pro výrobu čisté elektrické energie

Airiva. Za tou stojí Joe Doucet, který od roku 2021 vyzkoušel už 16 designových návrhů kompaktnějších větrných zdí a plotů, které by se oprostily od tradičních obřích lopatek. Tři z nich byly testovány (ty ve videu jsou předchozí varianty, které se zkoušely v minulosti). Jeho Wind Turbine Wall, což měly být konstrukce s otáčejícími se menšími lopatkami blízko zdí (a to na vertikální ose, ne horizontální jako dnes, viz video), se postupně přeměnily v nové řešení v podobě větrných plotů. Obnovitelné zdroje energie se pomalu stávají stále větší a větší součástí energetického mixu mnoha zemí. Vedle té sluneční je to také větrná, která přináší obří větrníky, není to ale jediné řešení, jak toho dosáhnout a jak využít energii větru. Měli jsme tu např. projekt Aeromine se zvláštními konstrukcemi na střechách, o něco designově zajímavějšími jsou ale větrné ploty od společnosti. Za tou stojí Joe Doucet, který od roku 2021 vyzkoušel už 16 designových návrhů kompaktnějších větrných zdí a plotů, které by se oprostily od tradičních obřích lopatek. Tři z nich byly testovány (ty ve videu jsou předchozí varianty, které se zkoušely v minulosti). Jeho Wind Turbine Wall, což měly být konstrukce s otáčejícími se menšími lopatkami blízko zdí (a to na vertikální ose, ne horizontální jako dnes, viz video), se postupně přeměnily v nové řešení v podobě větrných plotů.

Ty se skládají ze 4 šroubovitých lopatek v modulu o velikosti 2,1×2,1×1,05 metru. Aby lopatky nikoho při svém otáčení nezranily, jsou chráněny tenkou mřížovou konstrukcí umístěnou ve větší vzdálenosti od nich, což ale značně navyšuje prostorové nároky (a nemyslím si, že úplně zabraňují případnému riziku zranění, pokud bude mít někdo tak hloupý nápad tam strkat ruce). Modul je vyroben z 80 % z recyklovaných materiálů a jeden tento blok by měl ročně vyrobit cca 1100 kWh energie (elektromobilu se spotřebou 18 kWh/100 km by to mělo stačit na ujetí 6100 km, nepočítáme-li ztráty, tedy spíše něco pod 5000 km).

Toto řešení by mělo být vizuálně zajímavé pro průmyslové nasazení. Doma před domem byste to asi nechtěli, naopak před průmyslovými a podobnými komplexy to může být vizuálně hodně zajímavé. První pilotní projekty by měly u zákazníků proběhnout v druhé polovině letošního roku, komerční objednávky pak mají být zahájeny v roce 2025.