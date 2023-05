Akce Nvidie: k nově prodaným GeForce RTX 4000 zdarma Diablo IV

Pokud plánujete koupi nové grafické karty z řady GeForce RTX 4000 a máte rádi herní sérii Diablo, možná tu pro vás má Nvidia další argument k tomu, abyste upgradovali právě teď. Od 9. května totiž běží speciální prodejní akce Geforce RTX řady 40 se hrou Diablo IV. Pokud od daného data do 13. června koupíte některou z grafických karet GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti nebo 4070 u participujících partnerů, získáte balíček se hrou Diablo IV Standard Edition.



Ten dále obsahuje Mount Light-Bearer a zbroj pro mount Caparison of Faith, Křídla Inarius Wings a pet Inarius Murloc do hry Diablo III, Mount Amalgam Ragedo hry World of Warcraft a Kosmetický set Umber Winged Darkness do hry Diablo Immortal. Pro aktivaci je nutné mít nainstalovanou aplikaci GeForce Experience a spárovat zde kupón s danou grafickou kartou, ta by tedy měla být už nainstalována v počítači. Nvidia dále podotýká, že Diablo IV podporuje DLSS 3, které lze využívat s těmito novými kartami stejně jako Nvidia Reflex. Podpora ray-tracingu bude přidána později.