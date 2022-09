Akcionáři Twitteru schválili Muskův někdejší záměr koupit společnost

Elon Musk oznámil záměr koupit společnost Koncem letošního dubnaoznámil záměr koupit společnost Twitter za zhruba 44 mld. USD . Později ale chtěl ze záměru vycouvat kvůli lživým informacím o stavu falešných účtů na sociální síti. Tohle vyústilo v soudní pře a hrozbu toho, že bude muset zaplatit pokutu 1 mld. USD za to, že k ohlášenému nákupu nedojde. Kauza má ale další pokračování. Při úterním hlasování totiž akcionáři společnosti (podle předběžného sčítání) odsouhlasili převzetí a vše tak může pokračovat dál.

To totiž současně znamená, že to nebude Twitter, kdo by z koupě vycouval, ale Elon Musk, takže spolu s tím může dál běžet i žaloba na Elona Muska. Začátek soudu je plánován na říjen u Delaware Court of Chancery. Musk zde bude muset prokázat, že mu byly zatajeny důležité údaje o stavu sociální sítě, které znamenají, že by kupoval něco, co podle prezentovaných vlastností Twitterem vlastně ani kupovat nechtěl a že jeho odstoupení od záměru je tak oprávněné bez výše zmíněné pokuty. Nám nezbývá než čekat, jak to celé vlastně dopadne. Co myslíte?