Elon Musk couvá z koupě Twitteru, hrozí mu pokuta 1 mld. USD

Elon Musk se nám postaral o další událost, která se patrně stane předmětem živých diskuzí. Konkrétně jde o jeho nákup sociální sítě Twitter. Tu oznámil

se nám postaral o další událost, která se patrně stane předmětem živých diskuzí. Konkrétně jde o jeho nákup sociální sítě. Tu oznámil koncem letošního dubna a podle dohody měl zaplatit 54,2 USD za akcii, celkem okolo 44 mld. USD. Musk se nechal slyšet, že by chtěl Twitter udělat lepším místem, kde se lidé nebudou muset bát o svobodu slova. Jenže už za pár dní celá akvizice začala dostávat trhliny. Nejprve se zjistilo, že Twitter kvůli chybě špatně udával počet mDAU (monetizable Daily Active Users), tedy uživatelů, kteří jdou monetizovat. Podle všeho šlo o chybu menší než 1 %.



V polovině května začala být situace vážnější, neboť se zjistilo, že falešných účtů je na Twitteru 4krát více , než bylo původně předkládáno. Rozdíl mezi 5 % a 20 % není zrovna malý a začalo to vypadat, že by Musk mohl od dohody odstoupit. Přece jen by nekupoval to, co mu bylo předkládáno, že kupuje, a dalo se předpokládat, že se snažil tento problém vyzdvihnout, aby srazil níže dohodnutou cenu. Další jednání očividně nedopadla dobře a nyní vyšlo najevo, že Elon Musk od dohody odstupuje a nákup Twitteru neproběhne. Muskovi teď hrozí pokuta 1 mld. USD za neproběhnutí akvizice (podobně tak Nvidia zaplatila 1,25 mld. USD za zrušenou akvizici ARMu ).

S tím ale kontrastují jeho další prohlášení, kde tvrdil, že nákup Twitteru není o tom vydělat, ale je to o budoucnosti civilizace, kdy se člověk nestará o ekonomiku podniku. Řekl, že Twitter má obrovský potenciál a on ho odemkne. A zde se dostáváme k několika otázkám, na které není jednoduché odpovědět. Co vlastně Musk s Twitterem zamýšlí (resp. zamýšlel) a o co mu jde především? Pokud nejde o ekonomiku, ale o vyšší cíl a budoucnost civilizace, záleží až tak moc na tom, kolik spamovacích účtů tu je a kolik lidí lze monetizovat? Tohle nedává moc smysl, pokud je ten cíl přednější, a napovídá to, že tu přece jen jde o peníze. Na druhou stranu si sami odpovězme na otázku, zda je správné platit dohodnutou cenu za něco, co se ukáže mít jiné vlastnosti, než bylo původně deklarováno, a tady hovoříme minimálně o miliardách USD. Co by mělo být dle vás přednější?



Co by podle Vás měl udělat Elon Musk? Koupit Twitter, přestože kupuje něco jiného, než bylo dohodnuto, kvůli budoucnosti civilizace? Nebo je dobře, že od akvizice odstupuje, protože má síť jiné vlastnosti, než bylo deklarováno, nehledě na budoucnost civilizace? Podělte se s námi o názor v anketě a diskuzi.



Poznamenejme ještě, že během včerejška spadla cena akcií Twitteru na 36,8 USD (-5,1 %) a v after-marketu po ohlášení ukončení akvizice spadla na cca 35 USD (-4,8 %).