Aktualizace Windows 11 24H2 navyšuje herní výkon Ryzenů 9000 o 11 %

S uvedením novýchse ukázalo, že výkonnostní rozdíl není zrovna moc vysoký. Následně se začalo mluvit o tom, že za to může Windows 11, který špatně spravuje procesory Ryzen, což má za následek nižší výkon, než by se čekalo. Tato úvaha by mohla fungovat při srovnání mezi AMD a Intelem, kulhala ale při srovnání výkonu starších Ryzenů 7000 a novějších 9000, neboť stejný problém s plánovačem postihuje i starší procesory Ryzen. Jinak řečeno, pokud měla chyba napravit situaci pro Ryzen 9000, automaticky by ji napravila i pro Ryzen 7000, takže výkon by měl stoupnout pro obě generace procesorů a opět by to nevysvětlovalo fakt, že nové Ryzeny nejsou ve hrách o moc výkonnější než ty staré. Oprava už je k dispozici pro otestování, a tak se můžeme podívat, jak se vlastně věci mají.