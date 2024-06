Akumulátor zatím měnili jen u 2,5 % elektromobilů, u nejstarších vozů to míří ke 30 %

Recurrent monitoruje zhruba 20 tisíc uživatelů EV a pravidelně prezentuje statistiky o tom, jak se mění dojezd, a kolik vozů má vyměněný akumulátor. V

Výměna akumulátoru je velkým strašákem každého majitele elektromobilu, neboť ani přes výrazně zlevnění baterií stále nejde o zrovna levnou záležitost. Společnostmonitoruje zhruba 20 tisíc uživatelů EV a pravidelně prezentuje statistiky o tom, jak se mění dojezd, a kolik vozů má vyměněný akumulátor. V loňské statistice to bylo 1,5 % , letos to stouplo na 2,5 %. Nepočítáme do toho bezplatné výměny vadných baterií v záruce v rámci svolávacích akcí (to se týkalo např. fiaska ohledně Chevroletu Bolt EV nebo Hyundai Kona EV).

Zajímavou informací je např. to, že vozy z roku 2016 a novější mají akumulátor vyměněný v méně než 1 % případů, zatímco vozy z roku 2015 a starší jsou na 13 %. Nejstarší 13leté vozy (rok 2011) jsou dokonce na hodnotě 30 %. To zní hrozně, tak si pojďme vysvětlit, co za tím vězí. Toto je ještě doba přes Teslou Model S, tedy se bavíme o vozech jako Nissan Leaf, Smart ED a podobné. Šlo tedy o vozy, které měly mizerný dojezd hluboce pod 200 km (Smart v praxi sotva 100 km), navíc šlo o různé typy baterií, které byly ještě více či méně založeny na směsích používaných v elektronice, tedy různé kombinace s LCO a LMO, které mají nejhorší životnosti ze všech Li-Ion akumulátorů . Ty se dají tedy ucyklovat rychle i běžnými nájezdy a spíše se lze divit, že je to jen 30 %. Tesla v roce 2012 přišla s Modelem S a akumulátory typu NCA, ale ty jsou na tom s životností také spíše v té horší polovině. Rok 2012 snižuje počet výměn na necelých 16 %. Rok 2013 je pod 10 %, 2014 nás dostává pod 7 % a 2015 (9letá auta) pak lehce pod 4 %. Více můžete vidět ve statistikách společnosti

Moderní elektromobily nicméně tyto směsi nepoužívají a většina z nich je založena na akumulátorech NMC s lepší životností a v posledních letech i LFP. Na ty se ale začalo ve větším přecházet až letos, takže tady zatím nemáme žádná data, LFP by ale měly být akumulátory s životností na více než milion km. Už nějakou dobu je najdeme např. v Teslách Model 3 Standard Range.

Recurrent ukázal i data o degradaci v průběhu času. V případě Modelu 3 to na datech z více než 7000 vozů po 4,5 roku provozu kleslo o cca 11 % proti nové baterii, Recurrent ale upozorňuje, že akumulátory mnohdy vykazují snížení dojezdu krátce po uvedení do provozu, pak se to ale stabilizuje. Např. výše zmíněná Tesla spadlo o 9 % v prvních 2 letech provozu, pak už ale k poklesu téměř nedochází. Podobné pozorování bylo i u Modelu Y. Po 2 letech vykazuje pokles o cca 6-7 %, po 3 letech o 9 %, ale totéž (9 %) je zaznamenáno i po více než 4 letech.